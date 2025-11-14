Samsung redefine la calidad de imagen con una década de liderazgo en tecnología visual

Samsung vuelve a marcar el rumbo de la industria con su evolución continua en tecnología Quantum Dot, un avance que redefinió los parámetros de calidad de imagen en televisores premium. Desde 2014, cuando presentó el primer material de puntos cuánticos sin cadmio del mundo, la compañía sostiene un camino de innovación que hoy se refleja en sus líneas QLED y QD-OLED.

Los Quantum Dot son partículas semiconductoras ultradelgadas capaces de reproducir colores más precisos, ofrecer un brillo superior y garantizar niveles de negro más profundos. Esta combinación permite una imagen más nítida, homogénea y cómoda para la vista, con una gama cromática que se acerca a la percepción humana y minimiza la luz azul.

La diferencia de los televisores de Samsung está en la calidad y cantidad de Quantum Dots utilizados: cada película emplea un contenido superior a 3.000 ppm, el estándar necesario para lograr colores intensos y durabilidad a largo plazo. Además, prescinde de capas de fósforo tradicionales, lo que mejora la eficiencia energética y la fidelidad visual.

Tras más de 150 patentes desarrolladas y avances que incluyeron la creación de elementos autoemisores de luz azul —uno de los desafíos más complejos de la industria—, Samsung consolidó un liderazgo global reconocido en CES 2022, donde sus QD-OLED recibieron el premio Best of Innovation.

Con un portafolio que va desde QLED hasta Neo OLED, la compañía reafirma su compromiso con ofrecer pantallas de alto brillo, frecuencia avanzada y volumen de color del 100%. Diez años después de su primer gran salto, Samsung demuestra que el futuro de la imagen sigue iluminándose con Quantum Dot.