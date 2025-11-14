Apenas un 5 por ciento de aumento para los estatales

En tanto los gremios consideran que un aumento salarial que equipare el costo de vida tendría que superar en un 40 por ciento al actual, el Gobierno de la Provincia anunció el viernes bien temprano un incremento del 5 por ciento en los sueldos estatales de noviembre, que se cobrarán el viernes 28. Además, dijo que el 4 de diciembre los empleados percibirán un bono de fin de año de 450 mil pesos.

Con un anuncio hecho por el propio gobernador Claudio Poggi, se estableció que el bono para los agentes del Plan de Inclusión Social será sensiblemente inferior: 200 mil pesos.

La noticia fue lanzada a dos días de que la mesa intersindical anunciara que el martes 18 convocará a una movilización en reclamo de mejoras en los sueldos, un día después de que se divulgara que la inflación del mes fue superior a la nacional y en medio de un creciente malestar en los empleados judiciales por la reducción de la feria, considerada una intromisión del Ejecutivo por sobre otros poderes.

Poggi agregó en su mensaje que el acumulativo de aumentos salariales que dio durante el año superó la inflación, pero nada dijo sobre el reclamo constante de los sindicatos de todas las áreas estatales que solicitan incrementos mucho más consistentes que el anunciado. Tampoco hizo mención el primer mandatario a una realidad palpable y real: la precarización que han sufrido los salarios desde que asumió la gobernación.

En su presentación, Poggi recordó que el 19 de diciembre el Gobierno pagará el aguinaldo y que el 30 de diciembre se abonará el sueldo correspondiente a ese mes. El Plan de Inclusión Social, en tanto, cobrará el beneficio de noviembre varios días después: el 2 de diciembre y recibirá el bono el 4.