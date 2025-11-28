Impresionante caída de piedras en la ciudad de San Luis
Sucedió pasadas las 23:15. En la zona del barrio Cerro de la Cruz cayeron piedras de gran tamaño en seco. En muchas viviendas destruyeron vidrios, en tanto que el arbolado también se vio muy afectado.
Se espera el informe de la Municipalidad capitalino sobre los daños causados por la gran granizada. El arbolado, destruido.
27 de noviembre de 2025