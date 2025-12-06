La carne subió en promedio 27% en tres meses y el pollo quedó como la opción más barata

El Observatorio de Precios volvió a publicar su comparativa de valores en los principales comercios de la ciudad y la tendencia quedó clara: la carne vacuna aumentó en promedio un 12% entre octubre y noviembre y otro 14% entre noviembre y diciembre, lo que da un acumulado cercano al 27% en el trimestre. En ese mismo período, el pollo volvió a mostrarse como la opción más económica y estable.

El relevamiento incluye mediciones los días 13 de octubre, 13 de noviembre y 5 de diciembre, comparando valores entre seis comercios: La Granja San Luis, El Caldén, La Boutique del Asador, La Granja “Kaizen”, El Punto de la Carne y carnicería El Rey. El comportamiento fue similar en los cortes más demandados.

En octubre, el asado rondaba los $7.000 en promedio, pasó a poco más de $7.800 en noviembre (+12%) y superó los $8.700 en diciembre (+15% respecto del mes anterior). El vacío escaló desde los $13.500 a $15.100 y luego a valores que llegan a $20.000, con un incremento acumulado del 27%. El matambre mostró el mismo patrón: de entre $13.000 y $15.900 en octubre a un rango similar en noviembre pero con un salto más marcado en diciembre, donde supera los $19.500, también cerca del 25%.

En los cortes de cerdo, el incremento fue más moderado pero sostenido. El matambre y la costeleta mostraron ajustes menores, aunque las diferencias entre comercios superan en algunos casos los $3.000. El pollo se mantuvo con valores estables entre $2.500 y $4.000, sin variaciones comparables con la carne vacuna.

La disparidad entre comercios es significativa e impacta directamente en el bolsillo. La diferencia entre locales puede superar los $3.000 en un mismo corte, lo que convierte buscar precios en una estrategia de ahorro más que necesaria.