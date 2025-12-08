Quieren que le den prisión domiciliaria a Mariela Barrientos

Familiares y allegados de Mariela Mónica llamaron a esta concentración para pedir que le otorguen prisión domiciliaria y para denunciar que sufre violencia de género en la "Unidad 4 de Mujeres" en San Luis, donde están alojadas las procesadas y penadas mayores y menores.

El entorno de Barrientos señala que desde que ingresó al Penal hace cuatro meses sufre hechos de violencia como “quemaduras en el rostro”. Afirman también que las autoridades del Servicio Penitenciario Provincial se han desentendido de los reclamos realizados. “Mariela vivió violencia de género con su marido desde el 2005 y ahora la vive dentro del penal”, indicó uno de sus familiares que se contactó con El Diario de la República.

Mariela Mónica Barrientos fue acusada de asesinar a su marido, Domingo “El Chispa” Arce, en la vivienda que ocupaban en Los Molles/Suyuque.

El pasado 22 de julio fue imputada por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.

La fiscal de Instrucción N°5, Débora Roy Gitto, junto a la fiscal Adjunta, Roxana Alcaraz, solicito en ese momento la prisión preventiva por 120 días. Entre los fundamentos, adujo que existía riesgo procesal de entorpecimiento en la investigación y que la acusada podía incidir en la declaración de testigos, sobre todo el de su nuera, Guadalupe Coria, que presenció la situación.

“Si recupera la libertad podría influir ya que viven juntas, inferir en ella, amenazarla, amedrentarla, inducirla a cambiar su testimonio o actuar en represalia atentando a su vida”, expresó la funcionaria judicial.

El sangriento hecho se produjo el pasado 19 de julio, entre las 21 y 22 horas, en un domicilio ubicado en calle Algarrobo, kilómetro 21 de la Autopista 25 de mayo.

Tanto la víctima como la acusada cenaron y consumieron bebidas alcohólicas. En un momento, comenzaron a discutir y Barrientos lo atacó con una botella de vidrio rota en la cabeza o en el rostro. Arce puso los brazos para defenderse y ahí es cuando sufrió las heridas.

La autopsia, realizada a las 11:00 del otro día, arrojó que el hombre, de 58 años, tenía dos lesiones punzocortantes: una de siete centímetros de largo por dos de ancho en el brazo izquierdo y otra de tres centímetros de longitud por uno de ancho en el derecho.

“Las heridas le causaron una hemorragia externa, las cuales podrían considerarse como defensivas teniendo en cuenta la localización de las mismas”, explicó la fiscal.

Roy Gitto comentó que cuando ocurrió todo, en la casa se encontraban Ariel Arce, hijo de la acusada y de la víctima; la nuera, Guadalupe Coria y una pequeña hija de ambos de dos años. Estaban en el piso de arriba cuando escucharon gritos y explosiones de botellas romperse en el piso. También advirtieron cuando Arce llamó a su hijo pidiendo auxilio por lo que todos bajaron y presenciaron cuando el hombre estaba sentado en una silla cubriéndose los brazos.

Inmediatamente el joven llevó a su padre en su auto al Hospital de La Punta donde recibió las primeras atenciones. Si bien pudieron contener la hemorragia, se decidió el traslado de urgencia al Hospital Central Ramón Carrillo, pero falleció en el trayecto.