La irrevocable decisión sobre el último feriado del 2025
Muchos argentinos esperan disfrutar de un descanso extendido para las fiestas de fin de año. Qué estableció el Gobierno.
El calendario oficial establecido por el Gobierno tiene en diciembre el último feriado nacional por Navidad, y la gestión de Javier Milei, que además determinó si dar o no descanso extendido para los argentinos.
El próximo feriado era el 25 de diciembre, que este año cae jueves y como siempre es declarado como intransferible.
En cercanía con el fin de semana, muchos argentinos esperaban que el viernes sea declarado como feriado puente o “día no laborable con fines turísticos”, para que así se genere un descanso extendido de cuatro días, ideal para viajar o para recuperarse de la fiesta.
Sin embargo, en sintonía con otras decisiones que tomó el Gobierno libertario a lo largo del año, el único día de descanso será el jueves 25 de diciembre. Es decir que no hay fin de semana largo.
