La irrevocable decisión sobre el último feriado del 2025

El calendario oficial establecido por el Gobierno tiene en diciembre el último feriado nacional por Navidad, y la gestión de Javier Milei, que además determinó si dar o no descanso extendido para los argentinos.

El próximo feriado era el 25 de diciembre, que este año cae jueves y como siempre es declarado como intransferible.

En cercanía con el fin de semana, muchos argentinos esperaban que el viernes sea declarado como feriado puente o “día no laborable con fines turísticos”, para que así se genere un descanso extendido de cuatro días, ideal para viajar o para recuperarse de la fiesta.

Sin embargo, en sintonía con otras decisiones que tomó el Gobierno libertario a lo largo del año, el único día de descanso será el jueves 25 de diciembre. Es decir que no hay fin de semana largo.

Fuente: Noticias Argentinas