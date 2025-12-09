Cortes y fuerte reclamo en puente Pueyrredón contra la reforma laboral de Milei

Organizaciones sociales y agrupaciones políticas se manifestaron este martes sobre el Puente Pueyrredón para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. La movilización —encabezada principalmente por el Partido Obrero (PO) y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP)— se replicó en distintos accesos y rutas del país.

El dirigente del PO Eduardo Belliboni explicó que “hubo 32 cortes en todo el territorio y 6 concentraciones en los ingresos a la Capital Federal”, indicando que el de Puente Pueyrredón fue “la cabecera” de la jornada. A este se sumaron Puente La Noria; Ruta 3 y General Paz; Rivadavia y General Paz; Puente Saavedra y Autopista La Plata.

Belliboni afirmó que la protesta respondió a la “situación social insostenible” que atraviesan los sectores populares. “Con salarios miserables, despidos y una reforma laboral que ataca los derechos más elementales de los trabajadores no se va a generar ningún puesto de trabajo”, señaló. También calificó los cambios propuestos por la administración del presidente Javier Milei como “esclavistas”.

Desde la UTEP advirtieron que la respuesta gubernamental ante el reclamo “es saturar las calles de uniformados”, mientras se mantiene congelado el Salario Social Complementario (SSC) en 78.000 pesos y se avanza con modificaciones que “desacoplan” la Asignación Universal por Hijo (AUH). “El Gobierno responde con las Fuerzas de Seguridad al reclamo contra el hambre. Hay que terminar con la miseria planificada”, expresaron.

Las organizaciones remarcaron que durante la mañana hubo “jornadas de lucha desde Tierra del Fuego a Jujuy, y desde Córdoba a Buenos Aires”, y reafirmaron que continuarán las movilizaciones. “Vamos a seguir ahora y el 19, en Plaza de Mayo, contra la reforma laboral”, anticiparon.