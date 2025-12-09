"Abandono total": diez días sin recolección de residuos en un barrio de San Luis

La barriada de El Faro II, ubicada al sudeste de la ciudad, se encuentra al límite de la paciencia. Lejos de ser escuchados frente a las problemáticas cotidianas, sufren el "ninguneo" municipal. Advierten que hace diez días que no hay recolección de residuos y apuntan a fuertes inconvenientes con las calles de la zona.

La basura se acumula en la barriada. Foto: gentileza.



"No se imagina el desastre que hay. Hemos hecho los reclamos, pero nadie hace nada. Literalmente, está abandonado el barrio. Desde la última tormenta fuerte, en la calle se hizo una zanja importante y nadie la ha reparado. No pasa el basurero", lamentó un lector de El Diario de la República, que informó sobre la situación.



"Todos los vecinos nos quejamos. Las autoridades vienen para la campaña, acá estuvieron, se hicieron los bonitos, pero después desaparecieron; después de las elecciones no vino nadie más para nada. No se puede estar tanto tiempo sin recolección de residuos, ya no sabemos qué hacer con la basura. Lo único que podemos hacer es iniciar el reclamo por las vías oficiales, y lo único que nos contestan es que el reclamo 'es un éxito'. Divino, aplausos, pero nadie viene", aseveró.

El drama se suma a otras impericias de la Comuna, como los reiterados problemas con las cloacas (especialmente en algunas zonas del centro), los constantes cortes en el suministro de agua, el descuido con la basura, entre otras realidades que se registran en distintas zonas de la capital puntana.

