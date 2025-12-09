Lo suspendieron del cuerpo de bomberos voluntarios y lo incendió

El autor del insólito incendio en el cuartel de bomberos de Unión estaría identificado, aunque no detenido, y sería un joven de 19 años que trabajó en el cuerpo de socorristas hasta hace poco tiempo. El muchacho sería también el responsable del robo de una de las camionetas de los socorristas.

El insólito hecho ocurrió cerca de las 3:35 de la madrugada del domingo y la Policía se dio por enterada cuando recibió un llamado telefónico en el que se alertaba de un incendio en el cuartel de bomberos de la localidad del sur provincial. El fuego se inició en el sector del guardarropas, del edificio ubicado en Juan Duffi y Tucumán.

Cuando el personal policial llegó también notó la ausencia de una camioneta Toyota roja, con las identificaciones oficiales.

Con los datos obtenidos, los efectivos identificaron al presunto autor, quien sería un joven de 19 años que trabajó en el cuartel años y en la actualidad se encuentra suspendido en sus funciones de bombero.

El fuego fue controlado por los propios bomberos, pero dejó daños en el área de vestuarios, ya que se quemaron indumentarias destinada a incendios forestales como botas, cascos, guantes, antiparras, entre otros elementos.

Además se registraron daños estructurales en el primer piso del edificio, ya que se trata de una construcción de madera.

Horas más tarde, la camioneta robada fue encontrada en buen estado en el ingreso a la localidad de Fortuna, a unos 50 kilómetros de Unión.