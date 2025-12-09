GEPU campeón de la Liga Sanluiseña de Fútbol

Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos (GEPU) se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Sanluiseña de Fútbol al vencer en su casa por 3 a 0 a Unión San Luis.

Durante el encuentro final, GEPU fue muy superior y supo doblegar a su contrincante con dos goles de Jonathan Calderón y uno de Cristian Manavella.

Con este resultado GEPU sacó pasaje directo al Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027.

El fin de semana de fútbol puntano tuvo también noticias en el ascenso ya que San Lorenzo de Puente Blanco logró subir a la primera división mayor de la Liga Sanluiseña de Fútbol, luego de 18 años de espera.

Lo hizo tras derrotar por 2 a 0 a Deportivo Koslay con goles de Williams Rodríguez, el primero de tiro libre y el segundo en una acción individual. El partido se disputó en el estadio Mario Sebastián Diez.

A Koslay todavía le queda la oportunidad de alcanzar la categoría superior ya que deberá enfrentar a Independiente de Beazley en un partido que se disputará el próximo jueves en el estadio de Huracán.