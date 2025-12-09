  • Nuestras redes
26°SAN LUIS - Martes 09 de Diciembre de 2025

Clasificó al Regional Amateur

GEPU campeón de la Liga Sanluiseña de Fútbol

Venció cómodamente a Unión San Luis y obtuvo el torneo. Además, el fin de semana ascendió San Lorenzo tras 18 años en la B.

Por redacción
| Hace 2 horas

Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos (GEPU) se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Sanluiseña de Fútbol al vencer en su casa por 3 a 0 a Unión San Luis.

 

 

Durante el encuentro final, GEPU fue muy superior y supo doblegar a su contrincante con dos goles de Jonathan Calderón y uno de Cristian Manavella.

 

 

Con este resultado GEPU sacó pasaje directo al Torneo Regional Federal Amateur 2026/2027.

 

 

El fin de semana de fútbol puntano tuvo también noticias en el ascenso ya que San Lorenzo de Puente Blanco logró subir a la primera división mayor de la Liga Sanluiseña de Fútbol, luego de 18 años de espera.

 

 

Lo hizo tras derrotar por 2 a 0 a Deportivo Koslay con goles de Williams Rodríguez, el primero de tiro libre y el segundo en una acción individual. El partido se disputó en el estadio Mario Sebastián Diez.

 

 

 

A Koslay todavía le queda la oportunidad de alcanzar la categoría superior ya que deberá enfrentar a Independiente de Beazley en un partido que se disputará el próximo jueves en el estadio de Huracán.

 

 

