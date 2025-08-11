  • Nuestras redes
Accidente vial

Fuerte choque entre un auto y una moto en la autopista 25 de Mayo dejó 3 heridos

Una moto y un automóvil impactaron en la rotonda de la maternidad Teresita Baigorria. Las tres mujeres lesionadas  fueron trasladadas al hospital central “Dr. Ramón Carrillo”.

Por redacción
| Hace 1 hora

Un grave accidente se registró este lunes en la intersección de la autopista 25 de Mayo y avenida del Portezuelo a la altura de la rotonda de la Maternidad Provincial "Dra. Teresita Baigorria".

 

Por razones que aún se investigan, una motocicleta de 150cc, en la que viajaban dos jóvenes, y un Renault Fluence color bordó, en el que se trasladaba otra joven, colisionaron violentamente.

 


A raíz de los fuertes golpes que sufrieron, las tres mujeres resultaron heridas y fueron trasladados al Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo” para su atención.

 

La pareja que iba en la moto llevaba consigo un cachorro, que también resultó muy golpeado.

 

La moto bajaba desde Las Chachas por la avenida del Portezuelo y el Renault Fluence de sur a norte por la Autopista 25 de Mayo.

 

De acuerdo a los comentarios de testigos, la colisión fue alrededor de las 17:00. Las motociclistas tras la colisión golpearon contra el parabrisas y luego cayeron con mucha violencia en el pavimento. 

 

Las autoridades trabajan para establecer las causas del siniestro.

 

