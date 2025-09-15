Milei defendió el equilibrio fiscal y presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional

El presidente Javier Milei presentó este lunes por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026, grabado a las 17 y emitido a las 21, en el que ratificó que “el equilibrio fiscal no se negocia” y que “lo peor ya pasó” tras el ajuste aplicado durante su primer año de gestión.

Milei destacó que el plan oficial proyecta partidas para educación, salud, jubilaciones y discapacidad “por encima de la inflación”, aunque aclaró que no habrá anuncios para inyectar liquidez ni incrementos extraordinarios en transferencias o asignaciones.

En su mensaje, el mandatario subrayó que “todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía” y que su receta consiste en mantener el gasto bajo control para evitar emisión monetaria: “Hay una relación directa entre el equilibrio fiscal y el crecimiento; fallar es volver a caer en el pozo”.

Pidió además el compromiso de la dirigencia y la sociedad: “El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”. Y, pese a la baja de inflación y pobreza que celebró, reconoció que “muchos argentinos aún no perciben el éxito de la gestión en su realidad material”.

El Presidente cerró con un mensaje de aliento: “Nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Roma no se construyó en un día, pero si perseveramos, en 20 años estaremos entre los países más ricos del mundo”.