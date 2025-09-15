Milei defendió el equilibrio fiscal y presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional
Javier Milei presentó el Presupuesto 2026 en cadena nacional, ratificó que el equilibrio fiscal “no se negocia” y aseguró que “lo peor ya pasó”, aunque admitió que la mejora aún no se siente.
El presidente Javier Milei presentó este lunes por cadena nacional el proyecto de Presupuesto 2026, grabado a las 17 y emitido a las 21, en el que ratificó que “el equilibrio fiscal no se negocia” y que “lo peor ya pasó” tras el ajuste aplicado durante su primer año de gestión.
Milei destacó que el plan oficial proyecta partidas para educación, salud, jubilaciones y discapacidad “por encima de la inflación”, aunque aclaró que no habrá anuncios para inyectar liquidez ni incrementos extraordinarios en transferencias o asignaciones.
En su mensaje, el mandatario subrayó que “todos los experimentos posibles fueron ensayados en este país por los más variados alquimistas de la economía” y que su receta consiste en mantener el gasto bajo control para evitar emisión monetaria: “Hay una relación directa entre el equilibrio fiscal y el crecimiento; fallar es volver a caer en el pozo”.
Pidió además el compromiso de la dirigencia y la sociedad: “El futuro de la Argentina depende de que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”. Y, pese a la baja de inflación y pobreza que celebró, reconoció que “muchos argentinos aún no perciben el éxito de la gestión en su realidad material”.
El Presidente cerró con un mensaje de aliento: “Nos emociona el futuro que vemos en el horizonte. Roma no se construyó en un día, pero si perseveramos, en 20 años estaremos entre los países más ricos del mundo”.
