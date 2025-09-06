Carlo Acutis, el santo que jugaba videojuegos: qué hará San Luis para celebrarlo

Carlo Acutis, conocido como “el influencer de Dios” y “el santo de la red”, será canonizado este domingo en el Vaticano, convirtiéndose en el primer santo millennial de la historia de la Iglesia católica. El papa León XIV presidirá la ceremonia en la Basílica de San Pedro, en la que también será proclamado santo Pier Giorgio Frassati, otro joven laico italiano de profunda fe.

Carlo, nacido en Londres en 1991 y fallecido en 2006 a los 15 años por una leucemia fulminante, dejó una huella imborrable por su devoción a la Eucaristía y su talento para la informática. Desde muy chico, utilizó la tecnología para evangelizar y creó un sitio web que documenta milagros eucarísticos en todo el mundo, hoy disponible en casi 20 idiomas. Su vida sencilla y su amor por Jesús lo convirtieron en un referente para millones de jóvenes.

En 2013 comenzó su causa de beatificación, en 2020 fue declarado beato por el papa Francisco, y este domingo alcanzará la santidad tras la aprobación de dos milagros atribuidos a su intercesión. La imagen de Carlo, con jeans, zapatillas y sudadera, se convirtió en símbolo de una fe actual y cercana.

“Carlo encarna la santidad de los nativos digitales”, afirmó el obispo de Asís, Domenico Sorrentino, al destacar que supo usar la tecnología para el bien. Su frase más conocida, “La Eucaristía es mi autopista al cielo”, refleja la esencia de su espiritualidad.

San Luis se une a la celebración

La canonización de Carlo Acutis también será motivo de celebración en la ciudad de San Luis. Este sábado, a las 21:15, se realizará una vigilia de oración y testimonios en la Iglesia Catedral. Y el domingo, a las 11:30, el obispo Gabriel Barba presidirá una misa especial para honrar al nuevo santo.

La convocatoria está abierta a toda la comunidad, especialmente a los jóvenes, quienes ven en Carlo un ejemplo de fe moderna, cercana y posible. “Es alguien que demuestra que se puede ser santo sin dejar de ser joven y actual”, expresaron desde la organización.

Carlo Acutis será, sin dudas, una de las figuras más influyentes para la Iglesia en el siglo XXI, un modelo que muestra cómo la tecnología puede usarse para sembrar valores y esperanza.