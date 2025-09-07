Estudiantes ganó y definirá el descenso en un mano a mano

Estudiantes de San Luis venció 2-0 a Germinal de Rawson en un partido clave por la permanencia en el Torneo Federal A. Con goles de Ruiz a los 8 minutos y Puliafito a los 25 del primer tiempo, el “Verde” logró tres puntos vitales para salir momentáneamente de la zona de descenso.

Este triunfo deja a Estudiantes expectante del resultado entre Huracán Las Heras y Santamarina de Tandil, que se enfrentan en Mendoza. Si Santamarina gana, alcanzará los 10 puntos y dejará a Estudiantes obligado a conseguir un buen resultado en la última fecha. Si el equipo tandilense no suma, el conjunto puntano tendrá dos posibilidades para salvarse en la jornada final, donde deberá visitar a los bonaerenses.

La tabla de posiciones de la Zona A en la Reválida está al rojo vivo: Guillermo Brown lidera con 17 unidades, mientras que Santamarina y Estudiantes se disputan la permanencia junto a Gutiérrez, que ya no tiene chances.

La 9ª fecha será decisiva para conocer qué equipo pierde la categoría.