Autoferia Lorenzo propone la Feria de Usados más grande de San Luis

Con el objetivo de acercar su oferta a más clientes y brindar soluciones integrales de movilidad, Grupo Lorenzo anunció la realización de una nueva edición de su "Feria de Usados". La cita tendrá lugar desde el lunes 19 hasta el lunes 26 de octubre, en el concesionario Autoferia Lorenzo ubicado en Avenida España 1150, Ciudad de San Luis, en el horario corrido de 10:00 a 20:00.

Durante toda la semana, los visitantes acceder a una propuesta de más de 150 vehículos seminuevos multimarca. Para acompañar la adquisición, la Grupo Lorenzo dispondrá de beneficios comerciales exclusivos: las unidades comercializadas durante la feria incluirán la transferencia bonificada y el primer servicio técnico de mantenimiento sin costo (cambio de aceite y filtros).

"Buscamos reunir en un solo lugar todas las soluciones de movilidad que ofrece el grupo en vehículos seminuevos, integrando a las familias en una experiencia cercana y ofreciendo condiciones comerciales ventajosas que dinamicen las ventas en la provincia", señalaron desde Autoferia Lorenzo.

Con esta propuesta, Grupo Lorenzo reafirma su liderazgo comercial en la región de Cuyo, consolidando su oferta en la venta de unidades seminuevas y en servicios de posventa vehicular.

Datos útiles

Lugar del evento: Autoferia Lorenzo. Avenida España 1150, Ciudad de San Luis

Autoferia Lorenzo. Avenida España 1150, Ciudad de San Luis Del 19 al 26 de octubre.

Horario: De 10:00 a 20:00 hs.

Sobre Grupo Lorenzo

Grupo Lorenzo es el conglomerado líder en la comercialización de vehículos de la región de Cuyo, con casi 30 años de trayectoria en el mercado argentino. Con una operación integral que abarca la venta de vehículos nuevos y usados, motos, servicios de posventa y soluciones de movilidad.

Actualmente cuenta con 22 sucursales integradas, más de 600 colaboradores, tres centros logísticos y una flota propia de camiones, lo que le permite sostener una operación ágil y de gran alcance regional.

Su portafolio incluye concesionarias oficiales de Fiat, Ford, Peugeot, Citroën, DS, Jeep, RAM, LeapMotor, BAIC, Arcfox, JAC, Shineray, JMC, Voge, además de Motoki, un concesionario especializado en motos multimarca y movilidad eléctrica, Autoferia, con la oferta más cuidada de autos usados y Eurorepar, la red de mantenimiento y reparación multimarca del Grupo Stellantis, líder en el mundo.

Con un fuerte arraigo local y visión de futuro, Grupo Lorenzo proyecta su crecimiento sobre una base sólida de innovación, eficiencia operativa y compromiso con sus clientes.