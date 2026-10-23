San Luis sigue con bolsillos flacos y la caída del consumo golpea los supermercados

La desaceleración de los precios no alcanza para recuperar lo que se pierde en la góndola. En toda la provincia de San Luis, con una inflación anual de 32,3% entre agosto de 2025 y agosto de 2026, las ventas de supermercados se incrementaron solo un 27% en términos corrientes. La diferencia entre lo que subieron los precios y lo que creció la facturación muestra que el consumo en supermercados cayó 4,5% en términos reales.

El dato fue publicado por el economista Norberto Itzcovich, ex director de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC.

En términos simples, aunque en la caja de los supermercados entra más plata, es por precios más caros y no porque se venda más. Las familias sanluiseñas gastan más y se llevan menos mercadería a su casa.

El dato provincial confirma lo que el INDEC viene marcando a nivel nacional. En agosto, las ventas en supermercados a precios constantes bajaron 3,7% interanual y 0,8% respecto a julio, con ocho meses consecutivos de caída. El acumulado enero-agosto de 2026 presenta una baja de 2,8% frente a igual período de 2025.

En San Luis, según los informes del organismo nacional, todos los meses de 2026 cerraron en rojo en la comparación real, con un desplome de -7,40% en junio. La Dirección Provincial de Estadística y Censos informó que la inflación de San Luis fue de 1,7% en agosto y de 1,5% en septiembre, con un acumulado de 20,5% en 2026 y un interanual de 31,9% en septiembre, por encima del crecimiento nominal de las ventas. Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor incidencia en el índice y en el changuito, subió 1,7% en septiembre y acumula 34,7% interanual.

Itzcovich vinculó la caída directamente con la pérdida de poder adquisitivo. Según explicó, las familias destinan una proporción cada vez mayor de sus ingresos al pago de alquiler, servicios y transporte, quedando con menos disponible para el consumo en supermercados, shoppings y emprendimientos.