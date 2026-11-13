Entró a una casa, robó cuatro armas y quedó preso

Matías Alejandro Viera fue detenido este viernes después de que, según la investigación, intentara escapar por los techos de viviendas vecinas durante un allanamiento. La jueza Agustina Dopazo le dictó 90 días de prisión preventiva por el robo en una casa del barrio privado Los Quebrachos.

El robo ocurrió el 18 de octubre, cerca de las 00:30. Según la Fiscalía, Viera habría saltado una medianera que da a la calle Las Jarillas, entrado al barrio y accedido por una ventana abierta a una vivienda de planta baja. Los propietarios dormían en el piso de arriba.

Del vestidor habría sustraído cuatro armas de fuego: una escopeta calibre 12, una carabina calibre 308 y dos calibre 22. También se habría llevado una consola Nintendo Switch, una mochila, camperas y unos borcegos Adidas Terrex. Las cámaras del barrio y de un vecino habrían registrado sus movimientos.

Dos días después, durante un rastrillaje por otra investigación, policías encontraron las armas dentro de un bulto de tela, en una alcantarilla cercana al murallón del Dique Chico. El dueño las reconoció. En un allanamiento realizado al día siguiente en la vivienda de Viera, en el barrio Virgen de Luján, secuestraron los borcegos denunciados como robados.

La Fiscalía ordenó su detención el 23 de octubre. Este viernes, cuando la Policía volvió a allanar el domicilio por otra causa, Viera habría intentado huir por los techos. Lo atraparon en una propiedad de la calle Chacho Peñaloza.

La fiscal adjunta Ornella Costa lo acusó de robo calificado por escalamiento, en calidad de autor, y pidió 90 días de prisión preventiva. Sostuvo que existe riesgo de fuga y de entorpecimiento, y mencionó una causa anterior por robo en grado de tentativa. Según indicó, en ese proceso le habían ordenado firmar un libro durante dos meses, pero no habría cumplido.

La defensa cuestionó la identificación en las filmaciones y planteó que no estaba acreditado el escalamiento. También pidió que rechazaran la prisión preventiva o que la fijaran por 30 días. El abogado querellante Omar Uría adhirió al pedido de la Fiscalía y solicitó 120 días. “Mis clientes tienen miedo, mucho”, dijo.

Dopazo consideró que las filmaciones, el testimonio de un amigo de Viera y el secuestro de los borcegos alcanzan, en esta etapa, para sostener la imputación. La jueza ordenó que permanezca detenido durante 90 días y advirtió que la feria judicial no podrá justificar una prórroga por falta de avances en la causa.