Artemis II fue "mil veces mejor que Star wars"

Tras 9 días, la misión espacial Artemis II, amerizó este viernes amerizó con éxito en el Océano Pacífico, luego de avanzar a a 40.000 km/h y soportar temperaturas de 2.700 ºC.

Durante seis minutos, los expertos de la NASA en Houston y el mundo entero ignoró el destino de los cuatros astronautas en una de las fases más críticas de cualquier viaje espacial tripulado: el reingreso atmosférico.

Si bien Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen se habían preparado para todo, lo que les pasó fue inusual y lograron completar una órbita lunar que los llevó más lejos de la Tierra que cualquier misión anterior.

La cápsula Orión se desacopló del módulo europeo de servicio y reveló el escudo térmico en el momento en que l tripulación se preparaba para el reingreso atmosférico y entrar a la Tierra a 40.000 km/h.

A esa velocidad, los astronautas atravesaron las capas atmosféricas y el escudo soportó temperaturas de hasta 2700 ºC. Por radio, se escuchó a los astronautas dar el OK de que se encontraban bien dentro de la cápsula, mientras descendían con los paracaídas.

El director del programa Orión espera que Artemis II inspire a las nuevas generaciones. Durante la conferencioa de prensa, Howard Hu recordó su infancia, marcada por la fascinación por las películas de “Star Wars” que compartía con su padre.

“Hoy fue miles de veces mejor que ‘Star Wars’”, expresó Hu, lamentando que su padre no haya podido presenciar la misión.

Dirigiéndose a los niños que siguen la exploración espacial, Hu compartió un mensaje personal: “Persigan sus sueños. Les digo a mis hijos que también busquen aquello que los apasiona. Mi pasión es el programa espacial, mi pasión es la NASA, y hoy pude lograrlo”.