En algunos puntos de la ciudad se pierde agua; en otros, falta

Mientras en algunas zonas de la ciudad, el agua se desperdicia sin que nadie de la Municipalidad se acerque a arreglar el desperfecto, otras ven cortado el servicio nuevamente, una constante de la gestión de Gastón Hissa. La primera situación sucede en el barrio República, en el oeste de San Luis; la segunda en el siempre golpeado sur capitalino.

Para reparar el acueducto de la Planta Potabilizadora Aguada II, sobre una cañería de 630 milímetros de diámetro, la Municipalidad informó que cortará el servicio de agua, sin fecha de regreso, en los barrios 527 Viviendas, 400 Viviendas Sur, Félix Bogado, Serranías Puntanas, Solidaridad, Juan de Dios Garro, Mirador del Portezuelo y otros aledaños que no precisó.

En un escueto comunicado, la comuna pidió a los vecinos que “hagan un uso responsable y medido del agua disponible”.

Como si los inconvenientes no fueran suficientes, las labores de reparación hicieron que la circulación se encuentre reducida en la zona de la Planta potabilizadora, donde solo hay un carril abierto.