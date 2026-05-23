El desesperado pedido de una madre para que su hija de 5 años no se quede sin alimento

Naomi necesita de la ayuda de los puntanos. Para colaborar, comunicarse al teléfono 2664-667526. Foto: gentileza.

Naomi tiene 5 años y convive con un diagnóstico complejo: Encefalopatía Crónica No Evolutiva (ESNE), retraso madurativo, displasia broncopulmonar por su condición de prematura extrema y alimentación a través de botón gástrico.



Durante años, el Estado provincial garantizó la entrega del suplemento nutricional que la pequeña requiere de forma indispensable para su desarrollo. Sin embargo, la familia recibió la peor noticia: el beneficio les fue retirado bajo el argumento administrativo de que el padre de la niña posee un empleo registrado y, por ende, cobertura social.



Mariela Conejero, madre de Naomi, explicó en diálogo con El Diario que los costos que implica la patología superan ampliamente los ingresos del hogar y que las trabas burocráticas con la obra social demandan tiempos que la salud de su hija no puede esperar.

La información de la campaña. Para colaborar, comunicarse al 2664-667526.



Tras agotar las vías formales mediante cartas y correos al Ejecutivo provincial sin obtener respuestas, la desesperación la llevó a impulsar una colecta comunitaria para garantizar la subsistencia de la menor.



Mariela aclaró de manera tajante que no se acepta dinero bajo ninguna circunstancia, sino únicamente los alimentos específicos que Naomi puede procesar por su vía gástrica: las fórmulas líquidas Frebini Original o Fresubin Original.

Naomi, junto a su mamá y su papá.



Quienes deseen y puedan colaborar con esta causa urgente, pueden acercar las donaciones de alimento a la verdulería de los "Mendocinos": ubicada en Julio Roca 865, o bien a Rivadavia 121. La familia apela a la histórica solidaridad de la comunidad puntana para atravesar este crítico momento y asegurar que Naomi continúe con su tratamiento nutricional.



Una historia llena de amor



Mariela Conejero, contó que adoptaron a Naomi desde pequeña. Primero, bajo el concepto de "familia solidaria". Luego, el amor y el cariño les dictó que lo mejor que podían hacer era adoptarla definitivamente. La familia, que ya contaba con 4 hijos, se expandió en una ternura infinita.

Naomi y sus hermanos.



"Es lo más grande que Dios pudo haber puesto en mi camino", dijo emocionada. La mujer conoció a la pequeña en el hospital cuando apenas tenía cuatro meses de vida; se encontraba completamente entubada y nadie podía hacerse cargo de ella.



El amor fue inmediato y junto a su esposo tomaron la firme decisión de adoptarla legalmente durante la pandemia, transformando sus vidas para siempre a través de un lazo de protección incondicional que hoy los impulsa a luchar por sus derechos.