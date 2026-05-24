El puntano que sigue con su brillo en la segunda temporada de "Margarita"

La segunda temporada de “Margarita”, la serie creada por Cris Morena que está disponible en HBOMax, tiene, como en la primera, la participación del puntano Mateo Belmonte entre sus protagonistas. El joven actor y cantante es parte de una producción que mantiene su base de seguidores en todo el continente.

El 22 de mayo, Mateo cumplió 21 años y lo celebró en uno de los momentos más importantes de su carrera. La fiesta fue con amigos y compañeros de elenco que aprovecharon para brindar también por el éxito de la serie que puso a Belmonte como una de las caras más reconocidas de la nueva generación de talentos.

Pero antes de llegar a la ficción, la realidad de Mateo era muy distinta. En algunas entrevistas, el puntano contó que durante mucho tiempo veía el mundo artístico como un sueño lejano, hasta que entre la capacitación y la realización de muchos castings pudo ser parte de lo que tanto soñó.

Ahora en pareja con Lola Abraldes, su compañera en la serie, con quien está desde principios de año, los objetivos de Belmonte para el 2026 son terminar con las grabaciones y mantener su carrera musical, que también ocupa buena parte de su tiempo.

En "Margarita" –que fue subida al streaming a principios de este mes- el puntano interpreta a a Rey, un personaje que ganó protagonismo gracias cariño del público.

Parte de ese fenómeno está relacionado con el universo creado por Cris Morena, responsable de producciones que marcaron a varias generaciones de televidentes en todo el continente. En "Margarita", la música vuelve a ocupar un rol central, con canciones originales y nuevas versiones que acompañan la historia y potencian la conexión con el público joven.

La primera y segunda temporada de "Margarita", junto con "Margarita: Acústico", "Margarita: El Musical" y 15 de sus nuevos episodios ya se encuentran disponibles en HBO Max.



