Grupo Lorenzo presentó en San Luis la nueva línea eléctrica premium de ARCFOX

La movilidad del futuro ya llegó a San Luis. En una apuesta fuerte por la innovación, el confort y la sustentabilidad, Grupo Lorenzo presentó oficialmente cuatro modelos de vehículos eléctricos de alta gama de la marca ARCFOX, perteneciente al gigante automotriz chino BAIC.

El lanzamiento se realizó en la concesionaria de Grupo Lorenzo, ubicada sobre avenida España 814, donde clientes y curiosos pudieron conocer de cerca las nuevas unidades que prometen revolucionar la forma de conducir: ARCFOX T1, ARCFOX S5, ARCFOX T5 y ARCFOX Kaola S.

Con diseño moderno, tecnología de vanguardia y prestaciones pensadas para la vida urbana y los viajes de larga distancia, los modelos combinan eficiencia energética, seguridad y una experiencia de manejo silenciosa y sofisticada.

Cada vehículo apunta a distintos perfiles de usuarios. El ARCFOX T1 se destaca como un SUV compacto, ágil y versátil para la ciudad; el S5 ofrece una propuesta sportback elegante y aerodinámica; el T5 apuesta a la alta autonomía y la asistencia inteligente a la conducción; mientras que el innovador Kaola S sorprende con puertas corredizas y un interior diseñado para maximizar la comodidad urbana.

Uno de los aspectos más destacados es la autonomía: las unidades pueden alcanzar hasta 700 kilómetros con una sola carga, dependiendo del modelo y las condiciones de uso.

“Todos cuentan con diferentes autonomías y potencias, pero rondan hasta los 700 kilómetros. Son vehículos que se pueden cargar tanto en el hogar como en estaciones de carga. Además, la carga rápida permite llegar al 80% de batería en apenas 30 o 45 minutos”, explicó Pablo Gallardo, jefe de ventas de Grupo Lorenzo.

La carga completa demora aproximadamente ocho horas en sistemas convencionales, lo que permite que muchos usuarios puedan realizarla durante la noche desde sus hogares.

Además del aspecto tecnológico, la propuesta incluye alternativas de financiación similares a las de los vehículos tradicionales. Grupo Lorenzo ofrece toma de usados, créditos prendarios, cuotas fijas y variables y entrega inmediata de las unidades.

“Estamos trabajando con tasas muy competitivas para este tipo de producto y contamos con entrega inmediata”, destacó Gallardo.

En el área de posventa, los modelos ARCFOX cuentan con garantía oficial de entre cinco y siete años y asistencia técnica especializada en San Luis.

Sebastián Muñoz, responsable del área de posventa, remarcó una de las grandes ventajas de la movilidad eléctrica: el bajo mantenimiento.

“No tienen motor de combustión interna, sino un motor eléctrico que prácticamente no requiere mantenimiento. Solo necesitan controles y escaneos electrónicos en nuestros talleres”, señaló.

Además, destacó el impacto positivo en términos ambientales y económicos: “No generan contaminación sonora ni ambiental y representan un ahorro muy importante frente al combustible tradicional. Es el camino que está tomando el mundo y hoy nosotros lo acercamos a San Luis”.