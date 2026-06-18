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Día del Padre: Sporting sortea 20 camisetas oficiales de la Selección Argentina

Indumentaria, calzado, accesorios y productos oficiales AFA forman parte de la propuesta especial de Sporting para celebrar el Día del Padre.

Por redacción
| Hace 4 horas

Con la llegada del Día del Padre, Sporting presenta una amplia variedad de opciones para quienes buscan sorprender a papá con un regalo que combine calidad, estilo y pasión por el deporte. Las sucursales ofrecen indumentaria, calzado, accesorios y artículos de las principales marcas deportivas, con propuestas para todos los gustos y edades.

 

 

Desde quienes disfrutan del entrenamiento y el running hasta los fanáticos del fútbol, todos pueden encontrar una alternativa pensada para ellos. Además, Sporting cuenta con la línea completa de productos oficiales AFA para alentar a la Selección Argentina durante el Mundial.

 

 

Camisetas, conjuntos, accesorios y artículos exclusivos permiten armar el look completo para vivir la pasión albiceleste. Como parte de la campaña especial, quienes realicen compras superiores a $130.000 en cualquiera de las sucursales hasta el 30 de junio participarán automáticamente del sorteo de 20 camisetas oficiales de la Selección Argentina.

 

 

La promoción representa una oportunidad única para encontrar el regalo ideal para papá y, al mismo tiempo, participar por uno de los premios más deseados por los fanáticos del fútbol.

 

 

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