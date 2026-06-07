Un puntano transita en moto su sueño de llegar hasta Alaska

A los 42 años, Javier Pietronave está cumpliendo el sueño de su vida arriba de la moto de su vida en el viaje de su vida. Acostumbrado a las aventuras que lo lleven por las rutas, el hombre salió el 8 de mayo de su casa del barrio Mirador del Cerro 1, en San Luis, con destino a Alaska, en tres meses sobre los caminos del continente.

Conocedor y practicante de la máxima que indica que el deseo es el principal impulsor, Javier sumará su viaje más extenso luego de unir en 2020 Río Cuarto con Ushuaia y de hacer la cabalgata sanmartiniana por Los Andes. Por estos días está en Costa Rica y piensa parar en Estados Unidos para el Mundial con el sueño de ver un partido de Argentina, “pero las entradas están muy caras”, dijo.

Apenas llegó de Ushuaia, Pietronave se compró una moto más grande con la idea de hacer el viaje que recién comenzó en mayo de este año, retrasado por la pandemia pero relanzado con otra compañera, una BMW F 900 GS 900 Adventure, que compró 0 kilómetro, y de la que se separó solamente en Bogotá, para trasladarla vía área hasta Panamá.

Si el afán de Javier es dejar huella, uno de los recuerdos que quedarán de su viaje sucedió en un hotel llamado Castillo de Altura, en Ecuador, donde se encontró con un mural del mapa del mundo al que le faltaban las Islas Malvinas. El puntano dibujó el contorno de las islas copiando una calcomanía que pegó en la caja de la moto, para tener presente la causa nacional. Otra calco que lleva en el vidrio del vehículo es la del número 44, el preferido de su padre.

Justamente en sus progenitores están las raíces puntanas de Javier. En realidad fueron sus abuelos maternos, Yolanda y Rubén, quienes llegaron desde Buenos Aires para radicarse en el centro de San Luis. “Mis papás pasaron su infancia y adolescencia en San Luis pero se fueron a estudiar a Córdoba, donde me tuvieron”, dijo el motociclista viajero. “Amo la provincia, tengo sangre puntana y la llevo orgullosamente”.

Aunque el hombre pasó gran parte de su vida en Río Cuarto, terminó la secundaria en el Colegio Nacional y hace tres años se radicó definitivamente en San Luis, donde puso una empresa de agua, “Pureza cuyana”.

Para el viaje, Javier llevó las cosas indispensables: herramientas, una carpa, cosas de camping porque sabe que en Alaska será difícil hospedarse en un hotel y un casco muy especial que le permite escuchar música por Spotify y, fundamentalmente, grabar algunas imágenes que sube de modo permanente a sus redes sociales, donde comparte material de manera permanente.

El elemento más pesado que lleva en su equipaje es una parrilla que Pietronave piensa usar “día de por medio”, cuando empiece con los campamentos. Pero si hay un compañero relativo a la ingesta de alimentos que no abandona en ningún momento, es el mate.

“Es infaltable en las tardes cuando descanso en la ruta. Se me complicó conseguir yerba, pero encontré una en un supermercado Jumbo de Panamá, a 11 dólares el kilo”, contó el puntano, quien se aprovisionó como corresponde y eligió la comida peruana “por sus platos sencillos pero muy sabrosos” como la mejor que probó hasta ahora.

Además, Javier lleva una bandera nacional que sueña ver flamear en los cielos de Alaska. Antes, la celeste y blanca pasará por Estados Unidos para acompañar a la selección en alguno de los partidos, sino es en el estadio, será en algún fanfest.

Una vez que llegue a su destino, el puntano tiene pensado retomar a Los Ángeles, desde donde mandará a moto a Chile. En el país trasandino, Pietronave se reencontrará con su compañera, la pondrá nuevamente en marcha y emprenderá el regreso a San Luis, hacia la misma casa de donde salió, en el barrio Mirador del Cerro.