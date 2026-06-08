Un posteo y una radiografía de un tema que le quita el sueño a los villamercedinos

Eva Cavallini, que es una conocida profesional de Villa Mercedes, con una simple publicación en una red social motivó una serie de comentarios que pintaron un claro panorama de una preocupante realidad que hay en la ciudad y que se replica en toda la provincia: la inseguridad.

“Terrible el estado de inseguridad que viven los vecinos del barrio Estación. Urgente más presencia policial”, expresó Cavallini en una precisa placa y sin dar mayores detalles a que hecho se refería.

La breve publicación que hizo Eva Cavallini fue el disparador para que otros vecinos, además de manifestar su solidaridad, expongan lo que algunos de ellos o sus familiares vivieron en carne propia.



En el hilo de los comentarios, la licenciada en administración reveló a qué situación hacía alusión.

-Nazareno Escudero: “Si, la Estación está bravo con la gente que anda revisando basura y ficha los movimientos”.

-Eva Cavallini: Nazareno Escudero. ¡Tal cual! Hoy salimos a pasear el perro hacia el barrio Estación, con mi hijo. Y, uno de 14 años que estaba revolviendo basura nos empezó a perseguir, supongo a robarnos el perro o el celular…hace mucho (tiempo) que no corría tan rápido unas diez cuadras. Son varios, a tener cuidado”.

-Tallados Madera: “¡En todos lados Eva… está tremenda la ciudad con los robos y nadie hace nada…ahh, pero mañana salen a decir que la culpa es de la provincia… y los muñecos de acá se cagan de la risa y no hacen nada!!! Son los chicos selfis. Mufas”.

-Sonia Mariel Rodríguez: “Ayer a mi hijo le robaron, frente al Colegio Industrial, (las) dos ruedas de una moto y rompieron el vidrio del auto. La delincuencia está ganando la calle”.

-Pedro Iván Pedernera: “Un desastre el juzgado con los ladrones, los largan y vuelven a robar”.

-Gastón Fría: “Para que más policías, los agarran y los largan, y si lo meten preso Norita Villegas lo libera”.

-Abel Gerbaudo: “A mí en una semana me robaron cuatro veces…y son chicos de 14 a 16 años”.

-Lo que expuso la conocida profesional es un eslabón más de uno de los temas de mayor y permanente preocupación ya que la seguidilla de episodios delictivos ha jaqueado la tranquilidad de la ciudad.

Este lunes se conoció lo sucedido en el otro extremo del barrio Estación. Delincuentes literalmente desvalijaron una casa del “San José”, apoderándose de variadas y numerosas pertenencias.

Y, aún están frescos episodios que sufrieron comerciantes y que ellos mismo se ocuparon de sacarlos a la luz para que se sepa la realidad que golpea. Uno los golpes fue en la Feria Mercedina, otro en una casa de comidas dedicada a la elaboración de arepas y un tercero, prácticamente en las narices de la Policía, en un kiosco que está al frente de la Unidad Regional II, sobre calle Lavalle.