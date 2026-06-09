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Alerta Sofía

Córdoba no descansa: ahora buscan a Luciana Alarcón

Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, fue vista por última vez este lunes 8 de junio al mediodía en Colonia Caroya.

Por redacción
| Hace 3 horas

Tras el terrible caso del femicidio de Agostina Vega, ahora la intranquilidad y el temor se volvió a instalar en Córdoba que motivo la activación del Alerta Sofía.

 

Una adolescente es buscada de manera intensa luego de que sus padres hayan denunciado que no tienen información de su paradero desde este lunes 8 de junio al mediodía en la ciudad de Colonia Caroya. Se trata de Luciana Aylén Barrios Alarcón, de 15 años, quien fue vista por última vez cuando salió de la escuela. 

 

Frente a este escenario, hay un megaoperativo liderado por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien informó que en la búsqueda están abocados un helicóptero, 25 móviles, 90 efectivos y drones.

 

La Fiscalía de Instrucción de Jesús María, a cargo del fiscal Guillermo Monti, pide colaboración para dar con el paradero de la menor, por lo que dieron a conocer algunas de sus características: es de contextura física delgada, 1,60cm de estatura, tez trigueña y cabello negro.

 

Al momento de su desaparición vestía zapatillas blancas y verdes, jean azul, y buzo azul marino.

 

Toda información puede ser aportada en la Fiscalía de Instrucción de Jesús María teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339, en dependencias policiales de Colonia Caroya al 911, o en cualquier sede judicial o policial. 

 

De qué se trata el Alerta Sofía

Es un sistema de alerta de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos cuyas vidas se consideren en “Alto Riesgo Inminente”, mediante el trabajo articulado entre las entidades del sector público y el sector privado, los medios de comunicación y la sociedad civil.

 

Especialmente, implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera.

 

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