Confirmaron la prisión perpetua para Marina Silva por el asesinato de sus dos hijos

El Superior Tribunal de Justicia confirmó la condena a prisión perpetua contra Marina Abigail Silva por el asesinato de sus hijos Sofía Mía Ojeda Silva, de 7 años, y Bautista Silva Funes, de 2, cometido el 1° de octubre de 2024 en una vivienda del barrio Los Fresnos.de Juana Koslay.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los ministros Jorge Levingston, Guillermo L’Huillier, Eduardo Allende, Víctor Endeiza y Carolina Monte Riso, quienes rechazaron el recurso de casación presentado por la defensa y dejaron firme la sentencia dictada el 22 de octubre de 2025 por el Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial.

La ahora ex oficial de policía fue condenada por homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía, en dos hechos, en concurso real.

Durante el juicio y la apelación, la defensora oficial Agustina Tobares sostuvo que Silva atravesaba un cuadro de profunda afectación psicológica producto de años de violencia de género, maternidad ejercida en soledad, problemas económicos y un severo estado depresivo. Cuestionó la valoración de una pericia psicológica y psiquiátrica de Tucumán que concluyó que la mujer presentaba un trastorno depresivo grave con ideación suicida y un proceso de “suicidio ampliado”, mediante el cual creía proteger a sus hijos de un futuro devastador. También pidió que se aplique la perspectiva de género y las circunstancias extraordinarias de atenuación del artículo 80 del Código Penal, y cuestionó el agravante de alevosía y la constitucionalidad del régimen de prisión perpetua.

El Superior Tribunal respondió que el caso fue juzgado con perspectiva de género y reconoció que Silva había sido víctima de violencia verbal, psicológica, física, sexual y económica en relaciones anteriores. Sin embargo, consideró que esa situación no alcanzaba para reducir la pena ni modificar la calificación legal. Los ministros señalaron que las pericias de la defensa fueron analizadas junto al resto de la prueba y concluyeron que el accionar de Silva fue consciente, dirigido y ejecutado con pleno dominio de su voluntad.

Lo que sucedió el 1° de octubre del 2024

El fallo ratificó la reconstrucción del crimen realizada en el juicio. Los jueces dieron por acreditado que Silva eligió el momento en que estaba sola con los niños, verificó el funcionamiento de su arma reglamentaria, preparó la escena, dejó mensajes y documentación para quienes encontraran los cuerpos y luego abandonó la vivienda.

Confirmaron el agravante de alevosía al considerar que Sofía y Bautista estaban indefensos cuando fueron atacados mientras dormían en una cama matrimonial. Según la sentencia, Silva colocó una almohada y una toalla sobre ellos y efectuó dos disparos a cada uno, uno en el tórax y otro en la cabeza, causándoles la muerte inmediata.

La investigación determinó que Silva utilizó su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros. Luego dejó una carta de despedida donde mencionaba problemas económicos y expresaba que no quería que los niños fueran una carga para nadie. Colocó carteles en las puertas de la casa con advertencias y envió mensajes a familiares y a la guardia de la Comisaría 34, donde prestaba servicios. Horas después fue encontrada cerca del dique Cruz de Piedra con el arma junto a ella.

Con el rechazo de la casación, la prisión perpetua quedó firme. El Superior Tribunal también rechazó el planteo de inconstitucionalidad sobre las restricciones para condenados a prisión perpetua y sostuvo que el régimen vigente no vulnera los principios de reinserción social ni de progresividad de la pena.