El complemento ideal para los veterinarios

Al mexicano Eduardo Puente le gusta San Luis. Estuvo hace un par de meses disertando sobre trabajos en el feedlot ante un auditorio compuesto por veterinarios e ingenieros agrónomos. Y ahora volvió para hablar de reproducción y sanidad en los rodeos vacunos a un grupo de trabajo que no siempre recibe la capacitación suficiente: los peones de campo.

Puente llegó otra vez de la mano del SAV, la empresa de servicios veterinarios de Emilio Huguenine, con quien lo une una relación comercial a través del laboratorio Zoetis. Tanto Huguenine como Francisco Zavattieri, representante del laboratorio en la zona, coincidieron en que es una forma de prestar un servicio a los clientes más que una estrategia de venta. Esas y otras tareas se hacen en lo que Zoetis llama el Programa Veterinarias Pro, que incluye beneficios para los distribuidores zonales y los dueños de los campos.

Al comienzo de la charla, todos coincidieron en la importancia de darles a los peones de campo herramientas para resolver los problemas que puedan surgir, principalmente en los casos de pariciones o ante síntomas de enfermedades comunes pero que si no se tratan a tiempo pueden complicarse y causar fuertes pérdidas en los rodeos.

Más de 50 personas estuvieron reunidas en el salón de San Luis Feria, ubicado en la ruta provincial N°3. Todos empleados de los clientes de SAV, a los cuales capacitaron en una noche en la que también compartieron un asado. Huguenine, que es el asesor de muchos productores pecuarios en la provincia, contó la realidad que viven a diario y los problemas de logística que afrontan día a día. “A nosotros nos sirve capacitar a los peones de campo, estamos lejos de los establecimientos y tampoco podemos estar en todos lados. Muchas veces nos llaman por teléfono porque tienen algún problema. En ocasiones la asistencia tiene que ser en el momento. Dándole algunos consejos prácticos, ellos pueden hacer un trabajo complementario con los veterinarios”, comentó.

En la primera parte de la charla, Puente habló de la asistencia en el parto. Luego detalló las enfermedades que a menudo surgen en los terneros. Fue el primer encuentro que se dedicó exclusivamente a los trabajadores que no son técnicos, pero que generalmente tienen mucha experiencia. Sin embargo, contaban los organizadores, muchas técnicas son sólo costumbres y las formas de tratar a los bovinos cambiaron, por lo que deben conocer recetas más efectivas.

El veterinario mexicano, radicado en San Isidro, provincia de Buenos Aires, estuvo en tambos en los cuales se han hecho hasta 24 mil pariciones al año. Sin embargo, con mucha humildad y muy dispuesto a brindar sus conocimientos, interactuó y contestó cada duda de los trabajadores de campo. En estos momentos su tarea principal es la asistencia técnica a productores vacunos para el laboratorio. No solo lo hace en las zonas más productivas de la Argentina, también tiene presencia en Bolivia y Paraguay, donde Zoetis llega con los productos sanitarios.



El momento de la parición

En la primera parte del relato que hizo Puente, la premisa fue que "no toda intervención es buena, no cualquier momento es el indicado".

El mexicano dijo que “si la atención al parto no se hace de la forma adecuada, los terneros pueden morir”. Enfatizó con su contundente afirmación que es necesario conocer cuáles son los indicios de que un parto marcha bien y cuándo necesita de la asistencia del empleado. “Las vacas paren por sí solas. Con las vaquillonas, que dan a luz por primera vez, surgen las dificultades. En esos casos la observación es lo primordial. La recomendación es que en el caso de las primeras, dos veces por día se las visite. Para las otras, que son más jóvenes e inexpertas, lo ideal es el doble de esa presencia en los corrales”.

Y continúo: “Cuando la hembra está pariendo con un ternero en buena posición, con una adecuada lubricación, contracciones a tiempo y ha roto la bolsa, no hay necesidad de interrumpir ese proceso. Por el contrario, si no hay liquido, no podrá llegar sola a parir. Los tiempos son importantes, pero nunca hay certezas de cuándo empezó el parto. Por eso hay otras claves. Si ya rompió la bolsa, el tiempo restante no es de más de 40 minutos. En caso contrario sabremos que tendremos que esperar”, detalló Puente, quien agregó que si un ternero viene de patas, es otro momento en el que el animal necesitará ayuda.

Sobre las prácticas que se hacen desde hace años en los establecimientos de cría de vacunos, el especialista explicó que “entre lo que se conoce y algunas ideas que están muy arraigadas que no son correctas, tenemos que buscar un punto medio para nivelar los conocimientos. Por ejemplo, antes se recomendaba poner al ternero colgado boca abajo para que eliminara todos los líquidos. Ahora sabemos que eso puede ser perjudicial, hace que las vísceras bajen y aplasten los pulmones, lo que haría que no pueda respirar”, analizó. El veterinario también aclaró que en el momento que paren las vacas no es necesario el uso de medicamentos, como sí pasa por ejemplo con la parición en los cerdos.

Hay nuevas tecnologías que Puente, por sus constantes viajes, conoce al dedillo a pesar de que no están tan difundidas. “La tendencia es que te avisen por un celular el momento en el que la vaca va a parir. La forma en la que funciona es a través de radio frecuencia. Se coloca un dispositivo en la cola del animal y media hora antes de parir, un mensaje de texto llega al móvil”, adelantó, y contó que hay otras técnicas similares que aun están en etapa de prueba.

El cuidado de los terneros

Los tiempos de asistencia a las crías recién nacidas son intensivos hasta el destete. En estos casos y ante la presencia de alguna patología el uso de antibióticos es fundamental, siempre en las dosis correspondientes. “Entre los cuidados más comunes está la limpieza del ombligo, en donde las moscas ponen huevos, lo que hace que se llene de gusanos. La mancha es otra patología que puede provocar la muerte de las crías. Por último al momento del destete las enfermedades más corrientes son las respiratorias”, detalló Puente.

El remedio de la enfermedad

El laboratorio Zoetis está entre los más grandes del mundo. En Estados Unidos incluso es líder en el desarrollo de vacunas. Tienen un área de investigación y desarrollo que los obliga a salir a los campos y conocer los efectos de los productos que fabrican. Además, crearon un programa para trabajar con las veterinarias a las que le venden. “Para esos beneficiarios se organizan charlas informativas dirigidas a distintos sectores del agro. Existen también ayudas comerciales de acuerdo a lo que compren. Por otra parte el seguimiento del proveedor en los campos es información que usamos en el laboratorio para la investigación”, contó el ingeniero agrónomo Zavattieri.