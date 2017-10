Tomas Suárez consiguió la primera medalla de oro en los Binacionales para San Luis

En el primer día de los Juegos Binacionales de la Integración Andina Cristo Redentor 2017, que se realizan en Córdoba, el ciclista puntano Tomas Suárez guardó en su valija, todavía con ropa prolijamente doblada en su casa, la primera medalla de oro de la delegación de San Luis. Fue en la modalidad Scratch, en una carrera muy complicada que pudo resolver por el esfuerzo de sus compañeros de equipo. Segundo y tercero llegaron Santiago Sánchez y Kevin Castro, ambos de San Juan, para cerrar el podio.

“Estoy muy feliz por el logro, nos sacamos la bronca de haber perdido en la cuarteta con todo el grupo. Fue un inicio raro de carrera en el Scratch, me retrasé, no venía cómodo, pero pude aprovechar un corte y la ayuda de Andy (Fernández, compañero de la delegación de San Luis), que me ayudó a subir para tomar rueda de pelotón. Lo descalificaron por eso, pero lo hizo por mí”. Cuenta con la voz cansada el “Chino” Suárez.

“A partir de ese momento sentí como un quiebre y leí la carrera de otra manera. También tengo que agradecer a Facundo Sosa (compañero de equipo), que me levantó en el tramo final para que yo rematara y me quedara con la medalla”, finalizó.

Suárez y sus soldados heroicos, volverán mañana a la pista, pero con la cabeza puesta también en la crono y la ruta que serán el miércoles y jueves. Saben que en frente habrá muy buen nivel de algunas regiones chilenas y por sobre todas las cosas estarán los sanjuaninos, los archirrivales en el deporte pedal.