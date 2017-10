Ponce bajó a su candidata en Potrero y la echó del municipio

Enrique Ponce nunca me dio la cara. Jamás me recibió ni me dijo las cosas de frente. Me llamó "Charly" Jacomet para una reunión y allí me dijo que bajaban mi lista. El único argumento que me dio era que yo estaba trabajando sola, que sentían que estaba fuera del partido. No me consta que sea una decisión para polarizar la elección entre los candidatos de Avanzar-Cambiemos y el PJ, pero sus argumentos fueron infantiles. Me faltaron el respeto. Nos tomaron como moneda de cambio y ni les importó la opinión de los vecinos o el trabajo que veníamos haciendo", con más tristeza que bronca, Viviana Martínez se desahogó. Habló sin perder la calma, pero con gran convicción. Siente que el partido "San Luis Somos Todos" la usó y que el actual intendente de la capital puntana y líder de ese frente le rehuye por la vergüenza.

La desazón de la mujer tiene que ver con la baja inmediata que Enrique Ponce ordenó sobre su candidatura como intendente de Potrero de los Funes. Y también por el despido arbitrario que sufrió de su trabajo dentro del municipio capitalino.

Todo comenzó el miércoles pasado cuando fue citada a la sede del municipio capitalino. Allí no estaba Enrique, pero sí "Charly" Jacomet, quién le comunicó la decisión unilateral de acabar con su postulación y la de los concejales Daniel Gozainy, Cristina Quevedo, Ezequiel Taboada y José Soria.

"No puedo afirmar que me bajan porque Ponce arregló con la gente de Avanzar-Cambiemos. No me consta. Y si así fuera, ¿cómo podría comprobarlo? Pero sus argumentos son infantiles. Dicen que yo trabajaba sola. ¿Y cómo no iba a hacerlo si no me daban fondos para bancar mi candidatura? Estaba organizando un bingo para pagar mis banners. Eso no puede fastidiar a nadie. Es una excusa burda. Siento que me han faltado el respeto hasta como mujer. Y lo peor es que Enrique Ponce jamás me dio la cara. Nunca atendió mis llamados", agregó Martínez.

Según la candidata, la recepción de los vecinos de Potrero hacia sus propuestas era muy buena. A tal punto que las encuestas que maneja la colocan por encima del peronista Daniel Orlando (que va en busca de su tercer mandato) y Tomás Sarmiento, hombre de Avanzar-Cambiemos.

"Me negociaron y no tuvieron el valor de decirme en la cara lo que resolvieron. Lo veo de esa manera", explicó Martínez.

Una pulseada abierta

Para profundizar sobre la crisis en torno al partido de Enrique Ponce, Martínez ventiló otra maniobra del kirchnerista "Charly" Jacomet para maquillar el adiós a la lista. "El jueves llamaron al primer concejal, Daniel Gozainy, para ofrecerle la candidatura a intendente. Pero él se negó porque somos un equipo y trabajamos como tal. Al día siguiente presentaron la desestimación de la lista ante el Tribunal Electoral y nosotros hoy (por ayer) impulsamos una revocatoria basada principalmente en mi derecho a ser elegida. Por otro lado no le hicieron vista al fiscal y además porque una vez oficializada la lista, la banca o candidatura pasa a ser de la persona y no del partido. Hoy (por ayer) lo vieron en el Tribunal. Le pasó vista al fiscal y en las próximas horas tendrán que expedirse. Yo nunca renuncié a mi candidatura, me bajaron de manera unilateral", señaló la periodista.

Otro aspecto que deja al desnudo la decisión de Ponce y su círculo más íntimo es al despido que sufrió Viviana Martínez de sus trabajos en el municipio capitalino "Enrique jamás se comunicó conmigo. Me sacaron de todos los grupos de Whatsapp con los que nos comunicábamos y coordinábamos el trabajo habitual. Anoche también me echaron del grupo de periodistas en el grupo de Prensa Municipal, donde estaba como trabajadora de prensa. Y el jueves, por una carta documento, me comunicaron la rescisión de mi contrato. Trabajaba como gerente en la Agencia de Noticias (ciudaddesanluis.gov.ar) y directora de la radio Municipal. Todo me parece muy burdo. Tendrían que haber dado la cara", enfatizó.