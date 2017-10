El Nobel de Química premió la criomicroscopía electrónica

El científico suizo Jacques Dubochet, el estadounidense Joachim Frank y el británico Richard Henderson fueron galardonados este miércoles con el Nobel de Química. Todos hicieron aportes a la criomicroscopía electrónica, un método revolucionario de observación de las moléculas, con una reconstrucción en tres dimensiones.

Gracias a sus hallazgos, "los científicos pueden ahora (...) producir estructuras tridimensionales de biomoléculas", argumentó el jurado. Lo que significa que se pueden fotografiar con alta resolución.

La criomicroscopía permite estudiar muestras biológicas sin alterar sus propiedades: evita los colorantes o los haces de electrones desprendidos por los rayos X.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Chemistry is awarded to Jacques Dubochet, Joachim Frank & Richard Henderson. pic.twitter.com/RUZSnArJHO