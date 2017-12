Aprobaron proyecto que amplía las licencias por estrés en la salud pública

Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la Provincia modificó la ley de licencias psicoprofilácticas para personal médico de los centros de salud pública de la provincia. Ahora este descanso, otorgado en casos de agotamiento y estrés por la atención de pacientes, se amplió e incluirá a trabajadores de centros de atención primaria, administración y otros agentes del sistema de salud pública provincial.

La reglamentación (Nº XV-0402-2004) establecía el beneficio hasta ahora para el personal de servicios en radiología, radioterapia, terapias intensivas de adultos y pediátrica, las unidades coronarias, de neonatología, de riñón artificial y rehabilitación y el Hospital de Salud Mental.

Una vez que sea promulgada por el Poder Ejecutivo, la norma establecerá que la licencia variará de los 10 a los 20 días, e incluirá también a profesionales, técnicos y personal de servicios complementarios de los centros de Atención Primaria y del Programa Medicina del Interior que tengan al menos un 40% de su carga horaria en cumplimiento de guardias; empleados que lleven servicios complementarios y aquéllos que lleven tareas administrativas y servicios generales.

Habrá una serie de condiciones a cumplir. La primera es que los trabajadores deberán completar 75 días de trabajo en el año, que pueden ser no consecutivos, para pedirla y no tener 10 días de inasistencias. Además se mantiene la restricción que durante ese tiempo no se podrán llevar adelante trabajos particulares y que no podrán plegar la licencia al período vacacional, ni tomarse todos los días juntos.

La cantidad de días también varía. Mientras que al grupo de especialistas de distintas áreas (los ya incluidos en la reglamentación previa, a los que se les suma los de la Maternidad, creada en 2013), tienen 20 días hábiles; los agentes de la atención primaria y medicina del interior poseerán 14 jornadas hábiles y los trabajadores de los servicios complementarios y administrativos 10 días hábiles. En todos los casos, se podrá solicitar sólo la mitad de los días disponibles por semestre y en lapsos que superen los tres meses.

La modificación de la norma se elaboró en conjunto con distintos gremios del sector como la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud (APTS) y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) filial San Luis, además del aporte del Ministerio de Salud de la Provincia. APTS estuvo en el recinto y allí Miriam Porter, secretaria adjunta expresó: "Esto viene a oxigenar al trabajador porque está muy expuesto. Hemos notado que hay enfermedades crónicas en las que predominan los trabajadores de la salud. Es debido al estrés, que baja las defensas y enferma a las personas".

"Atendemos el 80% de los accidentes que ocurren en la provincia", dio como ejemplo Porter, quien remarcó que la atención al público no se verá afectada por el nuevo beneficio. "Obviamente todo se organizará para que los servicios estén cubiertos, pero es para evitar que ese trabajador enfermo se tenga que tomar licencias más prolongadas", argumentó.