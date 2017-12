Pirotecnia: aconsejan cansar y dejar los perros dentro de la casa

Lloraban, gemían, vomitaban, se hacían pis encima, corrían desorientados, chocaban con las paredes. Buscaban esconderse en lugares insólitos, como por ejemplo cinco perros tratando de meterse atrás de un inodoro. Fue horrible, una locura", relató la guía canina certificada en México, Samantha Edgar, sobre la primera Navidad y Año Nuevo que pasó junto a varios de los perros que cuidaba. Curada de espanto, ahora sólo recibe mascotas que "no tengan problemas con la pirotecnia". Y aconseja dejarlos dentro de la casa, aislarlos y cansarlos para aminorar el impacto de los petardos.

El saber popular dice que el oído canino y felino tiene un registro más amplio que el humano. No en vano se dice que los perros saben que va a haber un sismo antes de que suceda. En realidad lo "escuchan" venir.

Las explosiones de los fuegos artificiales "les da pánico, les produce taquicardia y jadeo excesivo. Es que el perro está en el patio y se desespera porque siente el ruido en todas partes y quiere huir de eso. Muchas mascotas en estas fechas mueren, se pueden desnucar o por ahí trepar desesperados una reja y quedar clavados, atravesar una puerta ventana y cortarse, o tener un infarto. Se mueren de maneras horribles", explicó Edgar.

Si bien existen algunas técnicas y fármacos que pueden ayudar a contener un poco a los animales, igual experimentarán un profundo estrés. La especialista en canes advirtió sobre los tranquilizantes para mascotas. "Hay mucha gente que les da calmantes, pero siempre tiene que estar recetado por el veterinario. Porque si les damos cualquier cosa, los podemos matar. Y hay que recordar que los medicamentos de los humanos son diferentes, sobre todo las dosis. Algunos sedantes dejan al perro inmovilizado, pero mentalmente lúcido, entonces escucha el ruido y el miedo lo tiene igual, sólo evitás que se lastime. A veces el miedo es superior, porque se dan cuenta que no se pueden mover y les puede dar un ataque al corazón. Yo no lo recomiendo", aconsejó.

Para el médico veterinario Sebastián Álvarez, las gotas tranquilizantes son una buena opción. "Pero antes hay que consultar con el veterinario. Es un fármaco que no tiene muchos efectos secundarios, pero es un vasodilatador así que si el perro es viejito o tiene algún problema cardíaco le puede hacer mal", manifestó. "Lo mejor es mantener a la mascota en una habitación segura, para que no se lastime. Que esté lejos de puertas ventanas o balcones. Para los que no tienen medianeras en sus casas, no los aten es mejor meterlos en la casa. Muchas veces entran en pánico y se pueden perder", expresó.

Más técnicas

Edgar probó con casi todo lo que existe para ayudar a los perros durante el festival de cohetes. Algo que hago con mis perros y aconsejo: el día de la fiesta les hago hacer una actividad intensa, que tengan largos paseos y después hacer actividades que sean relajantes como los juegos de olfato e juegos interactivos. Esos los estimulan mentalmente y los agota, para que estén cansados física y mentalmente y se relajen. También se puede fomentar la mordida, darle esos huesos para morder recreativos, son relajantes para ellos. Hay muchos juguetes que implican que el perro tenga que 'pensar' para recibir el premio, por ejemplo los 'kong' que los rellenas con comida de perro y deben lograr sacar las pepitas, así se entretiene, está activo, juega y come. Eso los agota, es como nosotros cuando nos sentamos a estudiar. Estás mentalmente cansado a pesar de no levantar la cola de la silla. En ellos genera el mismo efecto", confirmó.

En coincidencia con el veterinario recomendó "dejar a los perros dentro de la casa, que estén lo más aislados posible de los ruidos externos. Cerrar ventanas, persianas, prender la tele, poner música o cualquier ruido habitual".

Contó que hay música relajante para perros, que se le pueden hacer masajes, suministrar Flores de Bach que se consiguen en veterinarias, y hasta hay un cd con 15 pistas de música que poco a poco incrementa ruidos de pirotecnia como para acostumbrar al animal. "Son cositas que pueden ayudar a que el perro esté más tranquilo. Pero realmente, si existiera la fórmula, éste no sería el tema furor, porque no hay nadie que haya logrado que el perro revierta el miedo a la pirotecnia", afirmó.