Soldado del amor

Cuando tenía ocho años, a Luis Soloa le regalaron su primer guitarra y comenzó a tocarla de oído. No tenía idea por entonces que cincuenta años después sería uno de los referentes más importantes de la música tropical en San Luis y conquistaría a miles de fanáticos que cada fin de semana lo siguen por donde va con su Grupo Pasión. Para celebrar tantos años de trayectoria junto a su gente, esta noche el grupo se presentará en "Onasis" con canciones clásicas y la humildad que lo caracteriza.

En cada etapa de la vida de Luis, la música estuvo presente. Creció en el paraje Represa del Carmen y como sus vecinos sabían que tenía una guitarra y buena voz, lo llamaban en cada cumpleaños. "A los 13 años me vine a estudiar a San Luis capital y a los catorce formé parte de uno de los primeros grupos que hubo en la ciudad, 'Pedrito Fernández y su conjunto'. A partir de ese momento comenzaron las presentaciones y las anécdotas", contó Luis.

Soloa no desaprovechó ninguna oportunidad. Cada vez que podía su guitarra lo acompañaba y estuvo en cada momento de su juventud. "En 1976 me tocó formarme en la Marina. Tuve la suerte de que los comandantes me escucharan cantar y conformé la orquesta musical por dos años. Recorrí muchos lugares y además tenía buena propina. Al regresar a San Luis me ofrecieron quedarme pero decidí que no. La intuición me predijo que se venía algo grande", expresó.

Durante 18 años formó parte de "Los Playeros", gracias a Víctor Berardo y Alcides, que lo fueron a buscar a su casa y le ofrecieron un puesto en la orquesta. "No lo dudé y les dije que sí. Le puse mi estilo propio y siento que les enseñé mucho al grupo y ellos a mí. Me fui por algunos desacuerdos con mi guitarra en la mano", aseguró Luis.

Con el mal trago todavía en la garganta, Soloa decidió rearmar esa banda paralela que le resonaba en la cabeza pero no podía concretar. "Mi sobrino Claudio tenía un proyecto musical que no duró más de dos ensayos. Lo llamé y le dije que si quería probar algo conmigo. Me dijo que sí y hace veinte años somos el Grupo Pasión", recordó el guitarrista.

La cadena de músicos creció por diferentes ramas. Claudio llamó a Fernando Sosa, un metalero que encontró en una juntada de amigos y le propuso un proyecto diferente. "Era el baterista de 'Profecía', nada que ver a lo que hago ahora (risas) pero me enganché y ahora soy una de las voces principales gracias a Luis", expresó Fernando. Además, Soloa llamó a Ernesto Sosa, un tecladista que conformaba una banda de cumbia que de vez en cuando tocaba temas de Luis. "Una noche me invitó a trabajar en un show en Nueva Galia. Dejé mi banda anterior y me quedé en Pasión para siempre", expresó Ernesto.

Los ensayos comenzaron y el Grupo Pasión era una realidad, la banda que eligió Luis para seguir en crecimiento. "Tuvimos nuestras épocas muy malas, escasas de trabajo. Pero sentimos que en este momento es el que buscamos desde los principios", expresó Fernando.

Soloa, por su parte, afirmó que todo lo que hizo junto con "Pasión" para llegar a tener la cantidad de seguidores que tiene y ser reconocidos en toda la región de Cuyo fue la humildad que los acompaña desde los primeros días. "La gente nos elige. No ganamos concursos ni salimos elegidos en ningún lado salvo en cada show que el público nos acompaña", expresó Luis y agregó que cada fin de semana que sale a tocar se sorprende por la masividad que logró durante todo este tiempo.

El show de esta noche estará conformado por todos los clásicos del Grupo Pasión. Veinte discos editados conforman un cancionero que se volvió popular en la movida tropical puntana. Además cantará los temas nuevos de su último material, "Eternamente", que en su presentación oficial, el 4 de noviembre, reunió más de tres mil personas.

Como buen amante de Gustavo Cerati y "Soda Stereo", Soloa eligió para esta noche invitar al grupo "La fusión" para la previa del baile. Harán un tributo a la banda que considera una de sus favoritas. "Será la primera vez que invitamos a un grupo de rock para un recital nuestro. Estamos convencidos que es una buena manera de compartir experiencias. Seguramente vamos a cantar un tema juntos", anticipó.

Para finalizar, el cantante dejó un mensaje tranquilizador a sus seguidores: "Lo bueno que me pasa se lo debo a mi gente. Soy un agradecido por todo lo que vivimos juntos todos estos años y no tengo planes de retirarme. Mi garganta está muy bien y la energía me acompaña", concluyó.