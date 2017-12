Pese a las deudas, los centros de diálisis no cortan la atención

La empresa con mayoría de centros de diálisis en la provincia, Fresenius Medical Care, confirmó que está garantizada la atención de los pacientes con enfermedad renal crónica; pese a la deuda que Nación mantiene con el sector y que alcanzaría más de 500 millones de pesos, según denunció públicamente la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra).

"La situación es crítica para todos porque no se adecuaron los valores a la pauta inflacionaria. Todos los gremios involucrados, enfermeros y médicos, tienen paritarias y el monto del módulo de diálisis que propone PAMI y el Programa Incluir Salud (Ex Profe), realmente no acompaña el aumento de los precios", aseguró la gerente de Marketing de Fresenius, Josefina Gaeta, a El Diario de la República.

Un comunicado difundido esta semana por Cadra (que nuclea a más de 400 clínicas de diálisis de todo el país), indica que el desfinanciamiento de Nación hace peligrar la atención a 30 mil pacientes. El presidente de la entidad, Darío Zapata, dijo que la desactualización de los valores viene desde el año pasado y que "no alcanzan para cubrir las prestaciones".

LEE LA NOTA COMPLETA EN LA EDICIÓN IMPRESA