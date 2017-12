Con toda la emoción, celebraron la beatificación de Madre Catalina

Poco importó el cielo nublado y la copiosa lluvia del domingo a la mañana a los feligreses de la capital, que se acercaron alrededor de las 11 a la Iglesia Catedral para participar de la misa de acción de gracias en honor a la recientemente beatificada Catalina de María Rodríguez, quien fundó el Instituto San Luis Gonzaga en la provincia y que por la presencia de ayer, demostró que tiene tantos devotos en Córdoba, su lugar de origen, como en tierras puntanas. Los directivos y alumnas del tradicional colegio de la ciudad de San Luis expresaron toda su emoción por el reconocimiento que la religiosa recibió del Vaticano.

El Obispo Pedro Daniel Martínez fue el encargado de oficiar la ceremonia. A las 11:05, con una túnica turquesa y portando su báculo pastoral, recorrió por el pasillo izquierdo del templo. Lo acompañaban sacerdotes. Dos llevaban velas, otro la biblia y otro la imagen del Cristo. La comitiva tenía como último acompañante a otro párroco que sacudía el incensario, cuyo humo impregnaba cada rincón. Martínez se tomaba su tiempo para saludar y hacerle la señal de la cruz a los más pequeños. Algunos en los brazos de sus padres. Otros con el uniforme del Instituto, de la cual gran cantidad de familiares, alumnos y directivos estuvieron presentes. La institución también acompañó con sus abanderados de todos los niveles, que portaron la bandera argentina y la del Vaticano.

“Esta alma que se eleva, eleva a todo San Luis. No es fácil poder resumir la gran espiritualidad de Madre Catalina y el ejemplo para nosotros. Madre, esposa, viuda, religiosa y fundadora. Una riqueza para todo”, afirmó el obispo ante la Iglesia colmada. Lo escuchaban atentamente hombres y mujeres de todas las edades y familias enteras. Algunos estaban parados y se arrodillaban en el piso para rezar por la beata.

Luego un grupo de creyentes pidió “por intercesión de Madre Catalina” por el Papa Francisco, la Patria, sus gobernantes y contra flagelos como la pobreza, las adicciones y la trata de personas. Un niño del colegio presente hizo mención a los 44 marinos perdidos del submarino "ARA San Juan"; pidió por fortaleza por su familia. El obispo no fue ajeno a la tragedia e hizo mención brevemente a Susana Coria, la madre de Fabricio Alcaraz, el tripulante de El Volcán. “He hablado con ella. Le transmití que rezábamos por ella. Me quedé asombrado por su entereza y su serenidad. Que no se sientan desprotegidos, son nuestros”, remarcó.

Pasado el mediodía, la misa llegó a su fin. Y con ella una lluvia torrencial cubrió la capital. Apostados y sorprendidos por la tormenta, las alumnas abanderadas aguardaban por sus padres. “Lo hemos esperado por años. Nos llena de orgullo y desde siempre acompañamos a la Madre Catalina como una familia. Es la fundadora de nuestra institución. Es nuestra guía y compañía, nuestra imagen a seguir”, aseguró Lucrecia Montanaro, del sexto año del nivel secundario.

“Es una alegría que queremos compartir con toda la comunidad de San Luis. Es una renovación, un tiempo de gracia y bendiciones”, agregó Alejandra Cobasin, rectora del nivel secundario, mientras la gente se agolpaba en la entrada para escaparle a la lluvia.

“Es un lindo testimonio para todos los jóvenes, de que se puede ser cristiano, ser felices y colaborar en la sociedad. Es un mensaje que da Madre Catalina en qué medida Dios y su revelación nos hace bien, nos hace mejores”, reflexionó sobre la presencia de los alumnos Martínez.

La unión con San Luis

Nacida en 1823, casada con un coronel en 1852 y luego de enviudar, Catalina de María Rodríguez decidió hacerse religiosa. En 1872 fundó la congregación de Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, que llegó a países como Chile y España y en 1895 creó el instituto que aún hoy imparte clases en San Luis. En 1896 murió. Madre Catalina fue tía abuela del gobernador Alberto Rodríguez Saá.