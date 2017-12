Susana se enojó con Macri: “Es inhumano sacarle más guita a los jubilados”

En una entrevista que le concedió la diva de los domingos a el diario Crónica, a pesar de que manifestó su apoyo y confianza en el actual jefe de Estado y amigo Mauricio Macri criticó con dureza los cambios que se introdujeron en la movilidad jubilatoria.

"Yo no estoy de acuerdo con que los jubilados ganen menos de lo que se merecen. No se puede ganar 7.000 pesos en este momento. Esto es imposible en la realidad actual. Y todavía hacer una reforma previsional para sacarles más guita me parece inhumano. Nuestros padres han trabajado toda la vida. Por Dios, esto es una estafa, porque han aportado toda la vida. ¿Adónde va tanta guita? Yo gasté hace poco 6.200 pesos de farmacia y no estoy enferma", expresó Susana Giménez.

De igual manera volvió a manifestar su simpatía por el líder del PRO: "Estoy convencida de su honestidad y la de sus funcionarios. Por lo tanto, corrupción no va a haber en la Argentina de hoy. Aquí hay que hacer una administración al estilo de Estados Unidos. Eso sí, le ponen muchos palos en la rueda y, además, se dan cosas que a nadie le gusta, como los ajustes pero, según afirman los entendidos en la materia, son necesarios".

Este miércoles Susana les realizará una entrevista a Macri y Juliana Awada en la Quinta de Olivos. El encuentro se podrá ver en su programa el domingo 10 de diciembre, fecha en la que se cumplirán dos años del comienzo de la gestión de Cambiemos.