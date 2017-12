Abuelos 3.0

La adaptación de las personas de la tercera edad a las nuevas tecnologías es algo que no deja de sorprender ya que, si bien no lo es, parece algo totalmente natural para ellos. Cuando se presentó el plan San Luis 3.0 con la premisa de maximizar la digitalización del Estado, entre otras medidas, se anunció la entrega de tablets a diferentes sectores de la sociedad, entre ellos a nuestros jubilados, tal vez los más reticentes a aceptar y aplicar la tecnología como medio para mejorar su calidad de vida.

Una de las incógnitas que despertó de manera inmediata fue: ¿y qué van a hacer los abuelos con la tablet? Tal vez hasta subestimando la capacidad y ganas de aprender de ellos. Las entregas se organizaron por diferentes localidades y fechas y se recibieron en tiempo y forma, en una segunda etapa algunos hasta tuvieron el beneficio de que les fuera llevada a su domicilio.

“En total se entregaron más de 50 mil tablets a nuestros jubilados y resta entregar otra tanda, pero les pedimos paciencia y tranquilidad a los beneficiarios, a todos les va a llegar, ya que seguimos trabajando en la logística de entrega”, aseveró la joven funcionaria Susana Torres, quien se desempeña como jefa de Programa Articulación Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

“Los nativos nos vienen pisando los talones y son chicos de 20, 21, 22 años. Son los nativos digitales y son casi el 40% de la población de San Luis”, definió el gobernador Alberto Rodriguez Saá, en la presentación de dicho plan. Nuestros abuelos (inmigrantes digitales) oyeron esta definición y tomaron el desafío, ya que pisaron el acelerador para no ser alcanzados. Personalmente me he visto sorprendido en más de una ocasión al ver a mi propia abuela viendo videos en YouTube sobre Ceriana (pueblo Italiano del cual es originaria) o mostrándole videos infantiles a sus nietos. Tampoco termino de sorprenderme cuando observo a abuelos de mi familia buscando los mejores precios en Mercado Libre, leyendo las noticias en diarios online y hasta animándose a jugar algún videojuego.

¿Cómo les brindará una mejor calidad de vida? Recientemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció que comenzarán a capacitar a los beneficiarios 3.0 en el uso básico de la tablet y las aplicaciones desarrolladas por el Gobierno como: Mi próximo Colectivo, Alarma Puntana, Red de Estaciones Meteorológicas, etc. Así mismo también se les explicará el uso de las redes sociales y los diferentes trámites que pueden realizar en su banco a través del servicio de home banking. Aprendiendo el uso de estos servicios no sólo ahorrarán tiempo y dinero sino que también ingresarán al mundo digital, ya que internet es la biblioteca más grande del mundo y su principal objetivo es poner a disposición de la sociedad toda la información existente, logrando que de alguna manera todos nos veamos en igualdad de condiciones. Claro que para eso un gobierno debe tener una agenda digital seria, donde incorpore no solamente conectividad gratuita, sino también el dispositivo necesario para aprovecharla. Considerando que este combo lo tenemos en San Luis, ¿serán los abuelos puntanos los más conectados de todo el país?