La foto del meteorólogo fue una de las elegidas en un concurso mundial

El 27 de mayo decenas de líneas verdes resplandecientes surcaron enérgicamente el cielo de las Base Antártica Belgrano II. El fenómeno conocido como aurora austral encendió la curiosidad de Lucas Merlo, un meteorólogo de la ciudad pero que hace diez años reside en Esquel, quien sin pensar en los 25 grados bajo cero que azotaban el polo sur, tomó su cámara fotográfica y retrató la danza lumínica. Dos meses después la envió a un concurso de la Organización Mundial de Meteorología (OMM) y una semana atrás le avisaron que fue elegida entre las trece mejores.

"Estoy muy contento. Me notificaron a través de un e-mail. Es un logro personal pero también de la base porque me permitió obtener la foto ya que el fenómeno de auroras se da acá. En la imagen salen las coordenadas y así será conocida a nivel mundial", expresó el joven.

Durante un mes, la fotografía fue subida a la red social de Facebook de la organización para cosechar "me gusta" y meterse en los primeros puestos. Tras la votación obtuvo entre 2.100 y 2.200 "likes" y se ubicó como la quinta más votada. Además, fue la más comentada y compartida.

"Acá es muy escaso el internet, tuve muchos dramas para cargarla y unos días antes que finalice el concurso, logré entrar. A los dos días nos notificaron que estaba participando y que había quedado seleccionada entre las mejores 50, eso ya fue un golazo. Esperábamos que el jurado de la OMM la votara después de analizar la calidad técnica", indicó Merlo.

Al ser una de las premiadas, la imagen será difundida en las redes sociales de la entidad internacional en congresos y publicaciones para luego integrar el calendario anual.

"Por mi especialidad en observación meteorológica siempre me llamó la atención tomar registro, y qué mejor que una fotografía. Siempre me gustó que tenga un mensaje, había hecho cursos de Photoshop, me gusta la publicidad. Y cuando me enteré que venía a esta base compré una cámara semiprofesional y con mi poco conocimiento metí mano. No me considero fotógrafo, acá hay mucho tiempo para meter mano y pude perfeccionarme para sacar fotos", manifestó.

Pero obtenerla no fue fácil. "No es gatillar y listo, necesitás cierto tiempo de exposición, iluminación, que no se mueva la cámara. Eso más los -25º que hacía, acá (en la Antártida) sacás 10 fotos y metete porque se congela la cámara, estás vestido de astronauta por eso hay algunas que salen movidas. Cuando me escriben que salió movida, me encantaría que vengan y vean dónde las estoy sacando", dijo entre risas.

Esa noche hubo una intensa actividad auroral y el clima colaboró para que Merlo pudiera captar el momento preciso: cero nubosidad y el viento en calma.

La toma utilizada muestra la estación donde toman los registros climáticos, la casa auxiliar y el laboratorio. "Es muy significativa, es una linda toma. Buscaba que más allá de lo atractivo de la aurora se viera dónde fue sacada. Es muy completa", dijo emocionado.