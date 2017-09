Matías Rosales trabaja en Ezeiza con la Sub 20

Matías Rosales, con 18 años, vive un presente de película. El villamercedino se sumó el lunes a los trabajos de la Sub 20, bajo las órdenes de Sebastián Beccasece, quien como máximo responsable de la categoría empezó a trazar el camino al Sudamericano 2019.

“La verdad es que no lo puedo creer. No me lo esperaba”, le cuenta el jugador de Boca Juniors al Suple DxT, que recordó que la buena noticia vino a través de Sergio Saturno, entrenador “xeneize”. “Me llamó al vestuario y me lo dijo. Después me felicitó”, comentó.

Matías, es un mediocampista polifuncional. Puede encargarse de la recuperación, jugar como enganche o tirado a la banda por la derecha. Esta última posición en donde Beccacese pretende que se pare, con la faceta de un ocho antiguo con marca y llegada.

“En Boca generalmente soy 5, pero me suelen poner por la derecha. No es algo nuevo”, expresó el ex Racing de Villa Mercedes. “Hay varios chicos en esa posición, y la semana que viene se suman los que juegan en primera división… igual voy a pelearla”, agregó.

Matías llegó hace dos años al club “xeneize”. Sin embargo, no fue ésa su primera aventura por Buenos Aires. Cuando tenía 9 se probó y quedó en River Plate. Y al año, pasó a Boca, en donde luego de un breve período decidió regresar a la ciudad que lo vio nacer.

“Me vine porque extrañaba. Era muy chico. Adaptarte a las pensiones no es fácil”, señaló el jugador de la “albiceleste”, que tuvo una nueva oportunidad en Boca gracias a una prueba inicial que pasó en Villa Mercedes y una segunda que hizo en Casa Amarilla.

“Me tenían visto y tuve la suerte de que me llamaran… Fue todo diferente, porque era más grande que la primera vez. Me sentí bien de entrada, hice amigos y todo fue más sencillo”, subrayó Matías, que entrena por las mañanas y cursa cuarto año en el turno noche.

Junto a la mayor

Para encarar la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas -frente a Perú el 5 de octubre y ante Ecuador el 10- Sampaoli utilizará la Sub 20 como sparring, algo que tomó por sorpresa al puntano, quien dice contar los días para encontrarse con la mayor.

“Cuando nos dijeron eso nadie lo podía creer. Empieza el lunes y todos queremos que llegue ya. Voy a aprovechar para sacarme fotos con todos, y obviamente con Messi que es mi ídolo”, adelantó Matías, que más allá de este premio extra, buscará en la próxima semana y media impresionar a Beccasece para que lo siga teniendo en cuenta.

Quiere jugar con la “albiceleste”.