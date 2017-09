Instalarán trescientas nuevas antenas de WiFi 3.0 en el interior

En el Gobierno Provincial aseguran que la velocidad de conexión se incrementará hasta 90 veces. Los equipos llegarán a 20 localidades y tendrán prioridad las ciudades que tienen mayor afluencia turística.

El gobierno provincial prevé instalar 300 nuevas antenas WiFi 3.0 en distintas localidades del interior, lo que permitirá un velocidad de acceso a la web de hasta 90 veces más rápida que la actual. La ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, adelantó que la licitación para la compra de los equipos entró en su etapa final, y aseguró que en los próximos días se adjudicará. Si bien no se precisaron la fechas de colocación de los dispositivos, adelantó que le darán prioridad a las ciudades más turísticas para que puedan tener la mejor velocidad de conexión cuando llegue el verano.



Las localidades que van a tener las nuevas antenas son: Buena Esperanza, Candelaria, Carpintería, Concarán, Cortaderas, El Trapiche, El Volcán, Juana Koslay, Justo Daract, La Toma, Luján, Merlo, Naschel, Nueva Galia, Potrero de los Funes, Quines, San Francisco, Santa Rosa, Tilisarao, y Unión. Además conectarán 18 puntos estratégicos del interior con la fibra óptica.



Actualmente más de 41 mil personas de toda la provincia se conectan con las antenas de la Autopista de la Información, pero no todos tienen una conexión de alta velocidad. En San Luis y Villa Mercedes, principalmente, y en algunas pocas localidades, ya tienen instaladas las antenas WiFi 3.0, que les proporcionó una conectividad 10, 30, y hasta 90 veces más veloz, dependiendo de la tecnología de la antena domiciliaria. En unos meses, los habitantes de otras 20 localidades del interior podrán gozar del mismo beneficio, porque se realizará una primera etapa de instalación, y luego se seguirá con otros puntos de la provincia. Afirmaron que la idea es llegar a todos lados.



“Se viene un cambio muy fuerte en el interior. Las antenas actuales tienen 54Mbps (mega bytes por segundo), que es poco ancho de banda y se saturan. Si fueran 3 las personas que se conectan, no habría problema. Como son muchos más, la antena no puede distribuir la cantidad de megas que teóricamente pudiera repartir si tuviera otro tipo de conectividad”, explicó Bañuelos, quien informó que las nuevas antenas tendrán 200Mbps.