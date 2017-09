Víctima de una golpiza fingió estar muerto para salvarse

Antes de perder el conocimiento, Luis Aguilar tuvo un haz de lucidez y supo que la única manera de salvarse era haciéndose el muerto, así que dejó de moverse. Recién ahí Nicolás Ibáñez cesó la brutal golpiza que le dio en una habitación de un hotel de Concarán, solo por haber intervenido en la pelea que tenía con otro joven. Ayer, la víctima recibió el alta médica, pero deberá acudir a curaciones al menos hasta mañana, ya que corre el riesgo de perder el dedo meñique derecho y aún debe controlarlo un neurólogo. Mientras él dejaba el Hospital San Luis, su agresor se abstenía de declarar ante la jueza Penal Patricia Besso y regresaba a una celda de la alcaidía de la Unidad Regional III de Policía.

Amanda Aguilar, hija de Luis, dice que su papá está impaciente por denunciar lo que sufrió y también por hacerlo público, pero ahora no está en condiciones. “Tiene la lengua hinchada porque se ve que se mordió mientras este chico lo pateaba. Además tiene mucho dolor de cabeza, aunque gracias a Dios la tomografía descartó que tenga lesiones internas”, contó ayer la joven.

El lunes, a las 6:30 de la mañana, cuando lo bajaron de la ambulancia que los trasladó a él y su esposa al hospital de la capital, el conserje de 59 años no entendía qué sucedía. “Por los golpes quedó medio inconsciente, o shockeado, porque después nos fuimos enterando que decía incoherencias. La Policía y los testigos dicen que caminaba, pero él no se acuerda, así que suponemos que lo movilizaba la adrenalina”, contó Amanda, que vive en San Luis y hospedará a sus padres hasta que puedan regresar a Concarán.

El hombre tiene hematomas en brazos, piernas, en la parte frontal del tórax y en la espalda. También, en ambos costados de la cabeza, “donde se le notan las marcas de las patadas”. “Está reventado. Tiene un ojo todo morado y casi cerrado por la hinchazón y varios cortes en los antebrazos, que suponemos se hizo con los vidrios del televisor que este chico (Ibáñez) le tiró en la cabeza. Le hicieron seis puntos en el labio superior y tiene un corte profundo en el dedo meñique derecho, que parece le afectó el tendón. Ahora lo tienen que cuidar de una infección, pero si no se recupera van a tener que amputarle el dedo”, relató Amanda.

Antes de ser derivado a San Luis, en el hospital de Concarán supusieron que podía tener un brazo fracturado, pero las radiografías lo descartaron. Sí tiene quebrada una falange del dedo gordo derecho y un derrame en el ojo del mismo lado, que necesitará de un control oftalmológico.

Violencia extrema

Por la multiplicidad de lesiones cualquiera podría creer que a Luis lo atacó una patota, pero el único responsable de sus heridas fue Ibáñez, que tiene 22 años y está detenido desde el lunes a la siesta.

El violento irrumpió en el hotel Bao Apart, donde Aguilar trabaja desde hace siete años, en busca de su ex, Aymara Denisse Andrada, y de la actual pareja de la chica, Mario César Barrios, que habían alquilado la habitación número 5 para pasar la noche.

El 16 de agosto pasado, la jueza de Familia de Concarán, Daniela Estrada, dictó una orden de restricción recíproca para Andrada e Ibáñez, que terminaron una relación de casi dos años luego de que ella, de 19 años, lo denunciara por violencia de género.

Pero es evidente que al joven lo carcomía la idea de que su ex estuviera con otra persona, y enterado de que estaban en el hotel, ingresó a las habitación 5 por la ventana, cerca de las 2:30 del lunes, y comenzó a golpear a Barrios.

“Mi papá atinó a defenderlo y agarró a Ibáñez por la espalda. Mario salió corriendo y este chico se dio vuelta y le puso una traba a mi papá para que cayera. Le pegó patadas y piñas, agarró el televisor y se lo partió en la cabeza, le pegó con una pava eléctrica y luego le tiró una heladera tipo frigobar y los veladores. Destrozó la habitación, pero en mi papá”, exclamó Amanda. Luis “trató de hacerse el muerto porque este chico veía que se movía un poquito y le pegaba de nuevo. Entonces se quedó quietito”.

Las filmaciones de seguridad del hotel, que tiene el acceso sobre calle Maipú, muestran que Ibáñez se marchó caminando por el frente del predio y que Barrios estaba escondido tras un asador. “Cuando vio que Ibáñez se fue entró a la habitación a buscar su campera y vio que mi papá estaba tirado, todo ensangrentado, pero volvió a salir, puso una silla contra la pared del fondo y saltó la tapia hacia atrás del hotel, antes que llegara la Policía”, se quejó la hija del conserje.

Seguirá detenido

El comisario Carlos Ortiz, jefe de la Comisaría 22ª de Concarán, confirmó que Ibáñez fue conducido a indagatoria al juzgado Penal de Concarán ayer a las 10:30, pero se abstuvo de declarar y seguirá detenido con una prórroga de ocho días.

El martes al mediodía, la Policía elevó el sumario del caso, en el que acusan al agresor de cuatro delitos. Daños y violación de domicilio por haber irrumpido y causado destrozos en el hotel; lesiones, por los golpes a Barrios y Andrada, que lo denunciaron el mismo lunes; e incumplimiento de una orden judicial, por haber violado la restricción contra la joven.