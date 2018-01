El año del escorpión, las predicciones para el 2018

Buen comienzo de 2018 ya que finalizamos el año de Libra, un sigo noble, regido por el planeta Venus, amor, pero sólo se dispersan para la vida sentimental, alejándose de lo material, por eso ha sido un período con prudentes inversiones en dinero. En cambio, este 2018 viene con todas las ondas positivas y oportunidades financieras del signo Escorpio que estará rigiéndonos con la ayuda del planeta Marte que motiva con inteligencia y habilidad para generar dinero y ganancias a corto plazo. Sin dejar de lado los aspectos negativos que aparecerán con cierta inestabilidad nerviosa pero pasajera. San Luis brillará con una luz propia como siempre. Para 2018, los pronósticos de que el Papa esté en el país, no lo veo. No va a venir. Pero sería a fin de año de 2019. Pienso que es un tema más político, no es que nos tenga abandonados. En fútbol, vamos a andar bien en el Mundial, lo que pasa es que juegan la suerte, el azar y las brujas. Yo veo a Argentina en cuartos de final y en semifinal. Veo a Alemania, Brasil, Argentina y Nigeria o Francia. Lo lindo de las brujas es que en el diccionario dice ‘mujer sabia’, que orientamos a la gente y la motivamos para que estén bien. Nosotros vemos el futuro pero no podemos influenciar en él. Es mi deseo y augurio de Felices Fiestas, la certeza y confianza de que Júpiter y Marte nos traerán un año exitoso. “Buenísimas ondas”, como decía mi mamá ‘Chiquita Alessio’. Va a ser un año espectacular. Mi sincero Feliz 2018, sé que será un gran año, yo se los pronostico y auguro, porque ustedes son mi alegría y mi entusiasmo de seguir el legado y trabajar por ustedes y por mi puntanidad.

Aries

Este signo es de fuego y con el planeta regente Marte. Empezaron el año con desafíos que los motivará al progreso en planes financieros. En el mes de abril estará Venus brillando a su favor. Tendrán la concreción de un amor con futuro a largo plazo. En el amor son románticos y apasionados, posesivos y muy celosos. A veces cambiantes y eso les da una inestabilidad emocional que cambia constantemente de afecto. Tienen la virtud y los defectos encerrados en un sigo tan vital y ardiente. En el trabajo tienen una disciplina estricta, son trabajadores incansables y muy creativos. Es mi predicción positiva para ustedes. Este año tendrán muchos logros personales. Suerte.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: Zulema Rodríguez Saá, Cristian Morriello, Juanita Quiroga, Raúl Martínez, Rita Dospita, Gatín Lépori, Luis Santágata, Jorge Arancibia, Rubén Lozano, Tona Salino.

Tauro

Regido por el planeta Venus, y siendo un signo de Tierra, está siempre muy atento a sus negocios y a sus sentimientos. En el trabajo tanto el hombre como la mujer tienen siempre a ser muy emprendedores. Los proyectos y sus esfuerzos forman parte de sus sueños, si en ellos encuentran dificultades se esforzarán para cumplir las metas planeadas con éxito. Este año, el paso del planeta Marte y con la tenacidad taurina, obtendrán fuertes ganancias financieras y su tenacidad los llevará a logarlo. En el amor, es su estado favorito y la pasión que tanto los inspira, saben que no será fácil, pero todo saldrá bien. Su defecto es la rutina a veces olvidando cosas simples y pequeñas para alimentar su cariño. Éxitos y buenas energías.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: Jenny de Pueyo, Gregorio Andrada, Paula Cacace, Florencia Divizia, Edmundo De Costa, Mirna N. de Foncueva, Lilian Patricia Gil, Marcela Becerra Batán, Celia Elorza, Ariel D. Boso, María Eva Morel

Géminis

Su planeta regente Mercurio rige la inteligencia, la palabra y la comunicación. Este famoso signo dual suele mezclar lo verdadero con lo falso, pero siempre sociales y sinceros, ganan siempre el amor de quienes los rodean. En el trabajo, Júpiter y Plutón los ayudará a gastar energías y lo harán con creatividad en lo que se propongan emprender. Si el dinero fácil llega, fácil se les irá, sean responsables y aprendan el arte de ahorrar. Suerte. En el amor, ¡ay mis queridos geminianos!, es un tema difícil hacerlos sentar cabeza, pues hoy prometen algo y mañana rápido se olvidan. La pareja ideal debe ser alegre, optimista y nunca exigir mucho. Se los ama como son.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: Agustina de Belva, María Luz Rodríguez Saá, Cecilia de Belva Alessio, Luis Amitrano, Cristian Berardi, Beatriz Vilela de Lemme, Petrona Menéndez, María Cecilia Carabajal, María Giunta de Domínguez, Vanesa Pescini, Ricardo Vallejos, Carly Nicolai.

Cáncer

Se dice que este es el mejor signo, repito, por la Luna para proyectar una familia a largo plazo pero también hay que tener cuatro facetas lunares. Cuando está en su esplendor, llena, está de un ánimo medio nervioso y en cuarto creciente está espectacular y feliz. En el trabajo son respetuosos y colaboradores, y muy responsables en sus obligaciones laborales. Recién para marzo sentirán el triunfo en dinero y para mayo tendrán la certeza y seguridad en su futuro económico. Estos seres sensibles necesitan de sus éxitos para calmar muchas de sus inseguridades. Con sus habilidades y sentido práctico pueden lograr mucho más en cualquier ocupación que elijan. Desde ya les auguro fortuna, entonces confíen y dediquen su sabiduría al trabajo que les agrade. En el amor, sus sentimientos son profundos y muy tolerantes, capaz de sacrificarse por su pareja teniendo siempre la sabiduría de comprender y entender lo que sucede. Amantes de las cosas bellas, la paz y la vida hogareña. En el mes de julio, sorpresas encantadoras y comprensión familiar.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: María de los Ángeles Guzmán, Sonia Randazzo, Fernanda Becerra Batán, Laura B. de Di Sisto, Susana de Valenti, Luisa Nilda Rojas, “Pinocho” Ofría, Isabel Ricarte, María Isabel Menéndez, Jorge Cacace, Carolina Ferramola, Marta Ruiz, Juan Ibarra Ruocco, Rubén H. Pereyra, Alejandro Gastón Arnó.

Leo

El Sol es su planeta regente y con el sigo de fuego comienza desde enero su esplendor y reinado para alcanzar todas las metas. El planeta Marte ya los empezó a ayudar con mucha fuerza y con su alto concepto de la responsabilidad, son líderes indiscutibles. En el mes de marzo serán favorecidos en trámites y papeles legales. Sus buenas energías pondrán una nota de color y optimismo durante mayo y julio. En el trabajo, la gente joven pondrá mes a mes su cuota de voluntad para que todo sea exitoso. Tienden en la gente más sabia la constancia y la iniciativa para lograr proyectos laborales. Se esforzarán al máximo para seguir triunfando, ya que poseen una energía envidiable y contagiosa. Los felicito y a seguir liderando. En el amor, los leoninos son celosos todo el año, pero así también muy románticos. Con un corazón tierno y con aventuras que uno nunca olvida. Uno termina enamorándose de ellos, pues su encanto y magnetismo son inigualables.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: Alberto Rodríguez Saá, Adolfo Rodríguez Saá, Mario Zabala, Claudia Rocha, Zully Marín, Kity Montenegro, Sandra Giménez, Mario R. Merlo, Silvia Rapisarda, César Morriello.

Virgo

Con la fortaleza que les da su planeta regente Mercurio y con la ayuda de Urano, empezarán un año lleno de sorpresas en cuanto a trabajo se refiere, ya que son ordenados y no dejan nada librado al azar irán planificando y ordenando todos sus planes de dinero. Desde marzo tendrán la protección e ingenio para cumplir con los pagos adeudados. Junio será un mes para ir a un ritmo continuo sin grandes cambios ni sobresaltos para cumplir compromisos financieros. En el amor: para Virgo es fundamental para lograr una pareja que no le haga perder la estabilidad, sabrán disfrutarlo, pues será un romance tranquilo y capaz que llegue a un compromiso de boda con mucho amor y respeto sin temer al fracaso pues el planeta Venus está a su favor y sentirán las ondas positivas.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: Lety de Morriello, Gustavo A. De Belva, Alicia Lemme, Oscar Di Sisto, Pepe Dospital, Nélida P. de Gianello, María Luciana Torres, Valeria Giunta, Marta V. de Ibarra Ruocco, Marisa de Dospital, Carlos H. García, Victoria Giménez.

Libra

A este signo noble y positivo, Venus le hará tener equilibrio en relación con su familia, logrando tener desde mayo con la Luna en Tauro una segunda etapa de dinero. Capaz empiece con poco dinero y gracias al planeta Marte logrará grandes fortunas a corto plazo. En el trabajo venían proyectando planes a futuro que no estaban saliendo como ustedes lo deseaban pero con Venus y la conjunción de Júpiter, su planeta amigo, tendrá una fuerte dosis de optimismo y buena voluntad para estudios profundos y actividades altruistas en los cuales Libra encontrará óptimas satisfacciones. En julio también logrará sociedades y hará negociaciones a nivel político haciendo hincapié en acción social con el Sol, regente de Leo, que lo motivará a cerrar planes personales de índole financiero. Mis más sinceras felicitaciones y buenísimas ondas. En el amor, que es el fin del ser humano, logrará la estabilidad tan deseada. Este ciclo tendrá la necesidad de analizar sus verdaderos sentimientos, sin la preocupación de complicarse utilizando sólo su verdadero amor. La segunda quincena de setiembre ustedes brillarán con luz propia. Suerte y buenísimas ondas.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: José Luis Dopazo, Gastón Tula, Jorge Cortés Arce, Guillermo Lehne, Mirta Esley, Verónica Foresti, Nicolás Gatto, Paula A. Mallemaci, Mario Pérez, Carina Ferramola, Hebe Rachid.

Escorpio

Me encanta escribir de Escorpio ya que tendrán el reinado de 2018 y, por un período de doce meses, estarán a cargo de todo el cosmos e inversa, el cosmos de ustedes. Los nativos de este signo, regido por Marte, tendrán la sabiduría y el entusiasmo de salir adelante en las finanzas y logran saldar viejas deudas que tanto le preocupan. Este signo de agua tendrá la dignidad y el coraje para resolver los momentos difíciles. En el trabajo, en febrero que será un mes con el Sol en Piscis, empezará a planificar estrategias comerciales. Cuidado en junio pues tendrán vaivenes económicos pasajeros. Acontecimientos importantes los que estudian y para los que hagan viajes de placer serán beneficiados con el poderoso Júpiter. En el amor, los buenos influjos de Venus agudizarán su sensibilidad otorgándoles experiencias maduras y mador fuerza interior.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: Adriana C. de Nóbile, Dirce Bona de Marcos, Margarita B. de Tula, Carina Rivarola, Mirta S. de Arnaldi, Patricia Quiroga de Gil, Ricardo Ruffa, Oscar Argento, Cynthia T. de Días, Germán M. Crespo.

Sagitario

Signo de Fuego, representa honestidad y rectitud, los conocidos bajo este signo nombre de centauro, no es otra cosa que el emblema animal cuerpo de caballo, cabeza y torso humano, regido por el planeta Júpiter. Muy activos, les gusta el deporte al aire libre y mucha vida social. Reaccionan fuertemente cuando alguien se opone a sus planes. Tampoco le es fácil aceptar cuando se han equivocado. En el trabajo, Sagitario necesita una ocupación que pueda disfrutar al máximo de independencia y un mínimo de presiones. En el amor, Venus les aporta a partir de enero, mayor compromiso con sus afectos. Y el mes bravo será abril, puesto que la Luna en Tauro los pondrá más exigentes que de costumbre. Y si la llama del amor se enciende tendrán un amor ardiente. Buenísimas ondas con los juegos de azar.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: Néstor Nóbile, Augusto Alume, Teresa de Mendoza, María Ester Ferrara, Luis Tobares, Jorge Agúndez, Luis Adaro, Algo Giuliani, Estela Marisa de Barroso, Patricia Martini, Silvia Panini de Garro.

Capricornio

Su planeta regente es el sabio Saturno, que es organizado y exalta a Marte cuyas energías les dará la fuerza necesaria para salir adelante. En el trabajo, los capricornianos tienen los pies firmes ante lo que pisan y tienen a subir y no parar hasta llegar al éxito rotundo. Es un trabajador incansable, honesto y le encanta ser poderoso y sobresalir. En el rubro comercial es donde más cómodo está. Desde el mes de junio hasta octubre, los planetas Mercurio, con luna en Marte tendrán sorpresas y beneficios inesperados, esto dará a capricornio una dosis motivadora que hará que sus proyectos personales y financieros den el fruto económico deseado. En el amor, Venus les aportará la sabiduría para ser más demostrativos en el círculo amoroso y suavizará los celos traicioneros. Enero les traerá melancolía y largas charlas sentimentales trayendo afectos tiernos y seguros.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: Luciano De Belva, Alejandro De Belva, Miguel Raed, Ricardo Neme, Florencia Sergnese, Sergio Logwinczuk, Guido Braxs, Liniana del C. Quiroga, Alberto José Gatto, José León Rapisarda, Antonio Tessi, María A. Torrontegui, Marcelo Palacio.

Acuario

Este hermoso signo de Aire, regido por Urano, planeta que contiene partículas de energía atómica, los hace independientes, liberales y hasta a veces revolucionados. Son objetivos y el punto de vista ajeno no afecta para nada sus intereses. Tiene mucha vida interior y son espirituales. En el trabajo, los acuarianos son incansables trabajadores, pues necesitan canalizar sus energías. Creativos, usan mucho la imaginación y lo hacen a través de las actividades que desarrollan. Se apoyarán mucho en Escorpio, el sigo estrella de 2018, y Marte les aportará beneficios en dinero. Desde febrero hasta octubre, serán los meses donde conquiste el triunfo financiero que tanto estaban esperando. En el amor este signo se caracteriza por ser poco demostrativo, pero emplearán todas las armas de seducción hasta conseguir el corazón de la persona deseada. Éxitos todo el año.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: Marta Muñoz, Alejandro Constanzo, Julio Cuffini, Bruno Rivarola, Ester Vescia, Antonia de Pescini, Adriana M. de Horas, Guillermo Horas, Dorita Páez.

Piscis

Hermoso signo de Agua, regido por el virtuoso planeta Neptuno que ayuda a Escorpio, regido por Marte que se llevan muy bien y trabajarán en conjunto para que el éxito sea en dinero y amor. En el trabajo, son personas perseverantes y con decidido empeño saldrán siempre delante de las preocupaciones y deudas económicas ya que tendrán oportunidades de salir adelante. Son el signo más desinteresado del zodíaco por lo tanto el dinero no es su fin, sino un medio. Abril será un mes agradable y muy positivo para realizar emprendimientos laborales que tanto venían deseando. Será un año dirigido en busca de oportunidades en la esfera laboral, con nuevas actividades. Suerte, suerte y buenas ondas. En el amor, ustedes son románticos y su espontaneidad los predispone al amor, necesitan a su lado una persona sensible y buscan a alguien con quien llevar una vida amorosa sin conflictos.

Personalidades de nuestro medio nacidas bajo este signo: Romi Legui, Ricardo Torres, María Luz Tonini, Silvia Flores, Virginia Chada de Reile, Iris S. de Alume, María Florencia Cacace, Lorena Crimi de Gallo, Fermín Lucero.