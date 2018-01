Julio Breshnev: "Siempre llevo la guitarra para tentar a la suerte"

El cantante, letrista y cantante de "Vetamadre" soltó la electricidad por un rato y durante la temporada veraniega sonará solo con la guitarra acústica y la voz, en la realización de una idea que lo perseguía desde hace un tiempo. Instalado momentáneamente en las laderas mendocinas de Valle Grande, en San Rafael, donde está desde los primeros días de 2018, Julio Breshnev buscó a su novia en San Luis, paseó por distintas localidades puntanas y recaló de casualidad en Al Picoteo Club Social “a picotear algo”. Un amigo le pidió que cantara pero Julio redobló la apuesta y armó un repertorio que presentará en el bar hoy a partir de las 21, con entradas al sobre.

— ¿Cómo fue que llegaste al Picoteo?

—Voy a ser sincero: fuimos a otro lugar pero estaba muy lleno. Entonces me lo recomendaron: y me encantó. Estaba paseando con mi novia, que estaba en San Luis, yo venía de Buenos Aires tras pasar las fiestas, y fuimos a pasear a El Trapiche, 7 Cajones, San Francisco, toda esa zona…

—Son lugares que no son tan comunes en Buenos Aires.

—No existen prácticamente: venir y encontrarte con ríos transparentes es un sueño hecho realidad. Son lugares espectaculares, la cantidad de lugarcitos que tiene San Luis saliendo de la ciudad es increíble. Al ser de Buenos Aires, que es todo asfalto, cuando allá vas a un río lo primero que ves es un cartel que dice “Está contaminado: no te acerques”. Encontrarte con esto es maravilloso. Venía pidiéndole a mi novia que fuéramos a tocar al lado del río, pero era en chiste…

—Y al final se hizo realidad

—Sí, pero hace rato que quería salir con la acústica, porque me siento muy tranquilo en "Vetamadre", y esa seguridad se está haciendo común al tocar con amigos y el equipo. A veces se te hace un callo, algo que decís ‘no puedo, no me animo a salir solo’. Entonces me animé a final de año. Y salió esto de tocar en San Luis porque llevo siempre la guitarra, en parte para tentar a la suerte, a ver si surgía y salió. En "Al Picoteo..." me encontré con un conocido y así se armó. Eso fue el miércoles de la semana pasada y en una semana cerramos todo.

— ¿Te gustó la ambientación del lugar?

—Es muy palermitano. También fuimos a tomar unas cervecitas artesanales a otro lugar que está bueno. Salimos todas las noches y muchos de los lugares que recorrimos nos gustaron. Es lindo esa cosa regional autóctona de cada lugar y me gusta también esa imagen federal que se dio en los últimos años en Argentina que hace que donde vayas encuentres algo parecido, y no porque unifiques todo sino porque me parece todo más conectado. Ves que el país está creciendo entero y está el desarrollo de la onda, de la llegada de la comunicación, eso me ha sorprendido, y en el caso particular de "Al Picoteo...", que tiene el patio afuera, está buenísimo.

—Y en ese patio, íntimo y al aire libre ¿tu recital será solo de guitarra y voz: no hay pedaleras o samplers?

— ¡Nada! nada de eso. Hice algunas locuras así en Buenos Aires pero solo para desarrollarlo en casa, pero ahora es solo una acústica y la voz, bien primal. Muchas veces decimos con “Coca” (Marcelo Monte, bajista de "Vetamadre") lo lindo de agarrar la acústica, de revalorizar la voz, las letras y las melodías de "Vetamadre", que es masiva y poderosa. La idea de hoy es hacer canciones de "Vetamadre", algunas nuevas mías -que todavía no se han estrenado- y alguno que otro cover.

VOZ PRIMAL

Julio Breshnev

Día: hoy

Hora: 21:00

Lugar: Al Picoteo Club Social, Las Heras 495

Entrada: al sobre