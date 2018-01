Insaurralde sueña con jugar la Copa Libertadores

Cristian Insaurralde tiene 26 años, nació en Resistencia, Chaco, pero él se considera villamercedino por adopción. Es que el habilidoso delantero llegó a la edad de 7 años e hizo sus primeros pasos en EFI San Antonio, una humilde escuela de fútbol que más tarde lo llevó a peregrinar por diferentes instituciones hasta poder cumplir sus sueños: ser profesional y ganar un título importante, como el logrado recientemente en Cerro Porteño de Paraguay, bajo las órdenes del colombiano Leonel Álvarez.

“Haber ganado el campeonato fue increíble, es lo que uno siempre aspira como futbolista. A eso fui y lo conseguimos”, cuenta al Suplemento DxT “Gary”, como se lo conoce en las canchas, feliz por haber cerrado un año más que positivo y por atinar a una decisión que, en su momento, no fue tan fácil de tomar: pasar de O'Higgins de Chile al club paraguayo. “Tenía otras opciones pero opté por Cerro porque pensé que era lo que me hacía falta, ir a un club grande con otros objetivos”, agregó.

En el cierre de sus vacaciones en Villa Mercedes, ya que el próximo jueves deberá presentarse a la pretemporada, Insaurralde dice haber “disfrutado de la familia y los amigos” como así también de distintos reconocimientos que recibió durante su corta estadía, “Que te reconozcan el esfuerzo y trabajo realizado -con premios y el partido de las Estrellas en La Pedrera- es algo muy lindo. Por ahí en otro tiempo no me tocaba tanto pero bueno me toca ahora y me pone feliz. Me va a costar irme”.

El delantero picante tiene una extensa carrera futbolística. Cuando tenía 12 años desembarcó en Deportivo Atalaya de Córdoba, cuidad en donde supo vestir además la camiseta de Talleres, hasta que en 2008 Carlos Ahumada tomó las riendas de la “T” y descontento con el manejo se fue del Club. Tras su partida se mantuvo en ritmo solo por un tiempo y a fines de ese año, gracias a su representante, fue a una prueba a River Plate y quedó, llegando a jugar en la Reserva del “Millonario”.

“A River llegué a principios de 2009. Almeyda me hacía compartir prácticas y pretemporada con la primera pero me acercaba a una edad que no debutaba y decidí irme a préstamo a Quilmes. Jugué pero no vi los minutos que necesitaba. En 2013 volví a River y como no me iban a tener en cuenta elegí rescindir el contrato. La dirigencia me quería ceder a un club de la B Metropolitana y yo no quería, a la semana me llama la gente de Sportivo Belgrano que había ascendido a la B Nacional y tenía la obligación de mantener la categoría. Para mí significaba un lindo desafío y fui”, recordó “Gary”.

En el equipo “Verde” Insaurralde cumplió el objetivo. Los de San Francisco mantuvieron la plaza y, producto de un gran nivel, pasó a O'Higgins de Chile donde el mercedino hace hincapié y señala que fue el sitio que le abrió las puertas a otros horizontes, “Allá exploté, siento que fue en donde maduré y terminé dos torneos como el máximo goleador del club. A fines de 2016 estuvimos muy cerca de salir campeones pero en la última fecha se nos escapó y lo ganó Universidad Católica”, manifestó.

Y continuó: “Fue un momento lindo que pasé pero no veía al club con muchas aspiraciones. Se caracteriza más por ser formador que por ganar torneos y eso originó mi salida. Además justo se dio que el entrenador de Cerro me pidió y fue ahí que decidí ir a un club grande”.

Las ganas de crecer y de seguir moldeándose como jugador es lo que llevará este año a jugar la Copa Libertadores 2018 con el equipo guaraní, el certamen más prestigioso a nivel sudamericano, “Siempre uno lo mira por la televisión y tener la oportunidad de jugarlo es maravilloso. No me lo imaginaba, pero con el tiempo empecé a confiar y por fin se me dio. Ojalá que nos vaya bien, en lo personal tengo muchas ganas de ponerme a punto porque es eso lo que te genera”, dijo.

Pero si bien jugar la Libertadores y todo lo que representa suena apetecible, “Gary” no cierra otras puertas, especialmente la de Veracruz de México, quien cuando estaba en el fútbol chileno había hecho un sondeo por el delantero y ahora volvió hacer efectivo la intención de contarlo.

“Hace poco me enteré que me quieren y hay que analizarlo, aunque la Libertadores es un torneo lindo que quiero jugarlo”, cerró el “9” que hoy mismo partirá con su señora Sofía y su hijo menor Santino (4) –tiene además una nena de 7 años, Abril- hacia Paraguay para arrancar el jueves una pretemporada exigente que demandará entrega, dedicación y mucho sacrifico, cualidades que “Gary” conoce a la perfección.