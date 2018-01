Spotify: Maluma fue el elegido por los argentinos para despedir el 2017

En Argentina los usuarios de Spotify optaron por "Corazón" de Maluma, y luego por "Échame la culpa" de Demi Lovato y Luis Fonsi; "Sensualidad" de Bad Bunny, Prince Royce y J Balvin; "Se preparó" de Ozuna ; "Déjala que vuelva" de Piso 21; "Mayores" de Bad Bunny, Becky G; "Downtown" de Anitta, J Balvin; "Loca" de Khea, Cazzu, Duki, y "Que va" de Alex Sensation, Ozuna.

La plataforma de música digital dio a conocer hoy el ranking de los temas más escuchados el 31 de diciembre, "uno de los días más ocupados para la transmisión de música en el calendario", informó la empresa en un comunicado.

"Rockstar", con 617 millones de streams en Spotify, resultó ser la canción más popular en la víspera de 2018, en el servicio de música online que tiene 140 millones de usuarios activos y más de 60 millones de suscriptores.

"Habana" de Camila Cabello y "Nuevas Reglas" de Dua Lipa se ubicaron en segundo y tercer lugar, y luego los suscriptores optaron por "New Rules" de Dua Lipa; "Shape of You" de Ed Sheeran; "Wolves" de Selena Gomez y Marshmello; "River" de Eminem; "What Lovers Do" de Maroon 5; "Despacito" de Daddy Yankee y Luis Fonsi; "Échame La Culpa" de Fonsi, y "Perfect" de Ed Sheeran.

Télam