"Él intentó matarme, sentí que iba a morirme en el canal"

Este miércoles, Susana Quiroga fue al Juzgado del Crimen Nº 1 a ratificar la denuncia contra su ex pareja, el policía José Eduardo Jiménez. Tras salir del recinto habló con El Diario. La situación que vivió la dejó con muchos dolores físicos y su ánimo está devastado.

El primer día del año, cuando volvieron de bailar, discutieron en el departamento de él. “Fue porque quería que me quedara. Pero ya le había dicho, unos días antes, que no quería seguir la relación. Por eso empezó a pegarme por todos lados, con los puños. Pude salir cuando una turista que alquila en el mismo complejo de departamentos donde él vive fue a golpear la puerta, para preguntar qué pasaba, porque escuchó mis gritos de auxilio. Ahí aproveché para salir. Pero me siguió. Volvió a pegarme y me empujó a un canal. La intención de él era matarme”, afirmó Susana.

Ella tiene 44 años, es docente y mamá de dos hijos, un varón de 14 y otro de 21, Juan Manuel Quiroga. Este joven es uno de los familiares que organiza una manifestación en el pueblo, para pedir justicia. La convocatoria es el jueves a las 20:30 en la plaza Lafinur, la principal de la localidad.

