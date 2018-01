Robó $20 mil de un supermercado, pero su familia devolvió la plata y no irá preso

A lo largo de su vida, Marcelo Gustavo Díaz ha recorrido comisarías y cárceles. Sabe lo que es pasar las noches en la incomodidad de un calabozo. Su familia también lo sabe. Y, aunque a esta altura de su vida parece no haber aprendido de los años de encierro, su esposa y sus hijos no quisieron pasar por eso de verlo envuelto en un nuevo problema con la Justicia. Por eso, antes de que el juez Contravencional y Correccional decidiera si lo procesaba o no por el robo de 20 mil pesos, sus familiares llegaron a un arreglo con la dueña del supermercado chino de Villa Mercedes de donde los había sustraído. Le devolvieron a la víctima el dinero. Ante ello, el magistrado consideró, entonces, que como el conflicto había sido resuelto, hasta ahí también había llegado la acción penal y lo sobreseyó.

El juez Alfredo Cuello, quien subroga el Juzgado Contravencional y Correccional, declaró “extinguida la acción penal por conciliación”, como establece el inciso 6 del Artículo 59 del Código Penal, aprobado en junio de 2015.

Ayer (viernes), poco antes de las 11:30, “El Tucumano” fue liberado. Según trascendió, su esposa “sacó un préstamo” para devolverle los 20 mil pesos a Liu Xiaomeng. La restitución del dinero fue mediado por un escribano y “todo quedó debidamente asentado”, comentó una fuente.

El sobreseimiento por “conciliación” fue instado por el representante de Díaz, el defensor oficial Hernán Herrera. En su planteo, el letrado argumentó que, una vez que le retribuyeron lo sustraído, la damnificada “se encontró satisfecha” y quedó así “reparado integralmente el perjuicio ocasionado por el presunto accionar atribuido al imputado”.

Aunque la fiscal de turno manifestó que no debía hacerse lugar a la petición del defensor, el juez consideró válido el planteo de la defensa. Pues –según explicó en su resolución-, a pesar de los antecedentes de Díaz, valora la clara intención de la víctima de ponerle fin a un proceso que para ella “ya no tiene sentido”, salvo el de satisfacer “viejos criterios que, lejos de repararla, la privan de recuperar lo obtenido con largas horas de trabajo”.

Hurto oportunista

El robo por el que “El Tucumano” puso otra vez en juego su libertad ocurrió el 9 de diciembre. Liu denunció que ese día el hombre de 44 años entró a “El Sol asiático”. Lo hizo como cualquier otro cliente.

“Fue a una góndola, agarró un paquete de papel higiénico o de rollos de cocina, no se ve bien en las cámaras, y anduvo dando vueltas en el supermercado”, contó el oficinal principal Mario Gil, subjefe de la Comisaría 8ª.

Cuando pasó frente a la caja, notó que la mujer que la atendía se había ido y no dejó pasar la oportunidad. Según el video de una cámara de seguridad, "pasó por arriba del mostrador, se agachó, sacó el dinero y lo puso debajo del paquete que tenía en la mano", detalló. Antes de que regresara la cajera se fue.

Cuando los policías de la Comisaría 8ª revisaron las cámaras no necesitaron mayores datos para saber que la persona que había robado el autoservicio era "El Tucumano".

Si existía alguna duda la despejaron en vísperas a Navidad, cuando Díaz regresó a "El Sol asiático". Pero esa segunda vez no consiguió ni llegar a las góndolas. La cajera lo reconoció de inmediato y el hombre salió corriendo. La descripción física que la mujer hizo, en la ampliación de su denuncia, les sirvieron a los investigadores para confirmar sus sospechas.

El 28 de diciembre, con el aval del juez de turno, los policías allanaron el departamento G del monoblock 27 del barrio 960 Viviendas: el domicilio de Díaz. Allí encontraron prendas idénticas a las que usaba la persona que robó el autoservicio. Y, frente a los ojos de su esposa y de sus hijos, lo detuvieron.

Seguramente en ese momento, se les vino a la cabeza la imagen que debieron afrontar hace poco más de tres años cuando “El Tucumano” purgaba una condena en la Penitenciaría. “Si la familia no llegaba a un acuerdo con la dueña del supermercado, seguro lo mandaban de nuevo a la cárcel, por la cantidad de antecedentes que tiene”, comentó otra fuente.