Los primeros en salir: "Los Cantores del Alba" en Fetiche

Al año 2017 lo despidieron entre aplausos y ovaciones, lo mismo esperan para hoy. A seis días de comenzar 2018, el grupo folclórico "Los Cantores del Alba" se presentará en "Fetiche Café Concert" a las 22 para comenzar con la temporada de verano y como primer show de este nuevo ciclo que lo espera con los brazos abiertos, nuevo disco y muchas presentaciones.

El humor y la picardía de Juan José Oviedo, Marcelo Escudero, Jorge Aybar y Julio "Palito" Aguirre se mezclará con el talento de los cuatro folcloristas que representan uno de los conjuntos más importantes de la música argentina. "Nuestro proyecto es bastante amplio y las expectativas para este año son gigantes. Tenemos planeado muchas cosas nuevas que poco a poco vamos a cumplir", comentó Aguirre.

El repertorio de esta noche tendrá los clásicos de siempre y estará acoplado para el público de "Fetiche" que, según contaron los folcloristas, los tratan como familia. "Cada vez que llegamos al lugar nos tratan de maravillas, nos consideramos amigos de la casa", contó "Palito".

Para 2018, los "Cantores...." preparan su nuevo material discográfico y buscan innovar un poco en el estilo del conjunto. "No queremos errarle a las canciones de nuestro próximo disco. Queremos acaparar un público más joven y para que eso pase debemos pensar en nuevos estilos de tocar nuestras canciones sin alejarnos de la esencia que dejaron los primeros 'Cantores del alba' hace sesenta años atrás. Las canciones de siempre con un toque más innovador", expresó Aybar.

Además tienen planeado grabar un videoclip con un grupo de cumbia de Córdoba. "En una juntada tuvimos la oportunidad de compartir un ida y vuelta de canciones con esta orquesta de chicas. Nos propusieron grabar algo juntos y lo queremos hacer. Algo distinto", agregó, Juan José. La variedad de estilos musicales no es ajeno para el cuarteto folclórico pero aseguraron que lo primordial es lograr que se acople de la mejor manera sin faltarle el respeto a ningún género.

Para los "Cantores...." el folclore tradicional ya es parte de su esencia como músicos pero no están en desacuerdo de los diferentes recursos que utilizan los nuevos grupos del género para llamar la atención de la juventud. "Tienen un público muy variado y nos parece perfecto. Hay que estudiar las nuevas propuestas y renovarse como lo hace la música a diario", contó Jorge.

La agenda festivalera del verano está a pleno para el cuarteto. "Tenemos muchas fechas en el interior de la provincia y tratamos de amoldarnos a todas para poder cumplir. Nuestra agenda es muy apretada y eso significa mucho trabajo", agregó "Palito".

El cansancio y el agotamiento no son sinónimos de "Los cantores...". Sus presentaciones no pararon aunque el año nuevo llegó y tuvieron sólo pocos días de descanso. "Para nosotros es una gimnasia. Nos gusta mucho estar en los escenarios y no nos molesta para nada salir a tocar. Son muchos años y nada cuesta. Una sola vez nos costó salir a tocar con ganas pero fue por una cuestión especial, poco público y no fue un buen show. Pero igual cantamos y le pusimos mucha energía", agregó Aguirre.

Antes de presentarse en "Fetiche", "Los cantores..." estarán en el Festival del Oro y el Agua en La Carolina, con una selección de artistas locales y de la región.

"Los cantores del alba"

Día: sábado 6

Lugar: "Fetiche Café Concert"

Hora: 22:00

Valor: reservas al 2665029091-2664716421