Valentina Arce sumó dos medallas más

La puntana Valentina Arce no para de crecer y sumar éxitos. Ayer cerró de gran manera su participación en el Campeonato República para Juveniles y Juniors en el natatorio del Cenard, Buenos Aires.

La "Sirenita" logró la medalla dorada en 50m espalda y la plateada en 100m libres en la categoría 15 y 16 años. "Estoy muy contenta, sobre todo con la última jornada porque bajé mi tiempo en ambas pruebas", dijo Valentina. Y continuó, "Sumado a eso, en este torneo logré marca B para los Juegos Olímpicos de la Juventud en 50, 100 y 200 metros espalda y eso es muy importante".

Arce había ganado la medalla dorada en 100 y 200 metros espalda y la plateada en 50m libres en las jornadas previas; y ayer cerró su actuación con dos podios más.

En 50m espalda consiguió el mejor registro en la eliminatoria (30"73") y voló en la final, en donde ganó con 29'97".

"Era la prueba que más había entrenado y en donde más esperaba que me vaya bien", contó.

En tanto, en 100m libres, Vale fue tercera en la clasificación (1'02"29) pero en la final apretó el acelerador y concluyó segunda, con 1'00"10, detrás de María Ruggiero.

"La ganadora siempre estuvo adelante pero no por tanta diferencia. Me sirve correr con ella porque casi siempre bajo marcas", agregó la nadadora del Área Club.

El próximo desafío de Valentina será la Copa UANA, en Florida, Estados Unidos, del 19 al 21 de enero. "Tengo que seguir trabajando a full para, ojalá, poder estar en los Juegos Olímpicos Buenos Aires 2018, que es mi sueño", concluyó.

Por su parte, Maylén Reyes fue tercera en 50m espalda. Además de subir al podio, bajó su marca en esta prueba: 31'33". Además, concluyó 17° en 100m libres. En la clasificación registró 1'05"81.

El otro representante del San Luis fue Juan Ignacio Zapata. Ayer logró el cuarto puesto en 50m pecho en la división Juniors (19 a 21 años) con 30'89". En la clasificación -también fue 4°- logró su mejor registro personal: 30'78".